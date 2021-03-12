Открытие парижского «Диснейленда» отложили из-за коронавируса

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Парижский «Диснейленд» не сможет возобновить работу 2 апреля из-за ситуации с коронавирусом в Европе. Об этом администрация парка сообщила в Twitter.

«Из-за сложившихся условий и ограничений поездок по Европе «Диснейленд» в Париже не откроется 2 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди, уже купившие билеты, смогут вернуть их без комиссии или изменить дату посещения.

«Диснейленд» приостановил работу в марте 2020 года. Он вновь открылся в июле, однако количество посетителей было ограничено, а билеты продавались по предварительной записи.