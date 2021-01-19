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Пандемия коронавируса ,  
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В Париже перенесли открытие «Диснейленда» из-за пандемии COVID

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Парижский «Диснейленд» отложил срок возобновления работы в связи с пандемией коронавируса в Eвропе. Об этом администрация парка сообщила в Twitter.

«Парижский «Диснейленд» не откроется 13 февраля, как планировалось изначально», — говорится в сообщении.

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Фото:Sam Howzit / Flickr

В парке пояснили, что если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране улучшится, то «Диснейленд» возобновит работу со 2 апреля.

Парк приостановил работу в марте 2020 года. Он вновь открылся в июле, но с ограничениями на посещаемость и продажи билетов по предварительной записи. Из-за второй волны пандемии парк вновь закрылся в конце октября.

С 18 января Франция ужесточила правила въезда в страну из-за угрозы распространения нового, «африканского» штамма. Теперь жителям стран, которые не входят в Евросоюз, обязаны пройти недельный карантин, а граждане ЕС при пересечении границы с Францией должны иметь при себе отрицательный тест на COVID-19. Кроме того, с 15 января с 18:00 на территории Франции будет действует комендантский час.

Согласно последним данным Минздрава Франции, число зараженных коронавирусом в стране превысило 2,9 млн, умерли свыше 70,68 тыс. человек.

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