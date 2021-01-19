В Париже перенесли открытие «Диснейленда» из-за пандемии COVID

Парижский «Диснейленд» отложил срок возобновления работы в связи с пандемией коронавируса в Eвропе. Об этом администрация парка сообщила в Twitter.

«Парижский «Диснейленд» не откроется 13 февраля, как планировалось изначально», — говорится в сообщении.

В парке пояснили, что если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране улучшится, то «Диснейленд» возобновит работу со 2 апреля.

Парк приостановил работу в марте 2020 года. Он вновь открылся в июле, но с ограничениями на посещаемость и продажи билетов по предварительной записи. Из-за второй волны пандемии парк вновь закрылся в конце октября.