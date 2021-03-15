Эксперты назвали недостатки доклада о готовности России и НАТО к войне

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Выводы шведского агентства оборонных исследований FOI о том, что у России будет преимущество перед странами НАТО в случае начала крупномасштабной войны, содержат в себе несколько недостатков. Об этом в разговоре с РБК рассказали военные эксперты.

Отчет c анализом «баланса сил Запада и России» был опубликован на сайте шведского агентства оборонных исследований FOI 11 марта. В нем авторы говорят о военном преимуществе России, «особенно на земле», и дают, в частности, НАТО рекомендацию не наращивать военный потенциал в Прибалтике.

В первую очередь эксперты назвали недостатком доклада вывод, что Россия «будет хотеть захватить Прибалтику». «Это любимая страшилка, которой много лет, и из этого начинают строить реальную политику», — рассказал РБК военный эксперт Юрий Лямин. «Странам НАТО держать постоянный контингент в Прибалтике очень дорого, отсюда берется идея, что не нужно там эти силы постоянно держать, а нужно просто оперативно перебросить в случае необходимости», — отмечает он. Во-вторых, «совокупный военный потенциал НАТО превосходит российский», и сейчас «нет ни единой причины для такого развития событий», добавил в разговоре с РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

В остальной части отчета, считает эксперт, сотрудники агентства провели весьма обширную и профессиональную работу. «В остальном выводы логичны. Исходя из сути [отчета], учитывая территорию прибалтийских стран, того, что вооруженные силы этих стран маленькие, даже с учетом иностранных контингентов, которые там временно базируются, понятно, что Россия будет иметь очень серьезное преимущество. И нужна быстрая реакция, чтобы перебросить силы из других стран НАТО в Прибалтику», — считает Лямин.