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Политика ,  
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Эксперты назвали недостатки доклада о готовности России и НАТО к войне

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Выводы шведского агентства оборонных исследований FOI о том, что у России будет преимущество перед странами НАТО в случае начала крупномасштабной войны, содержат в себе несколько недостатков. Об этом в разговоре с РБК рассказали военные эксперты.

Отчет c анализом «баланса сил Запада и России» был опубликован на сайте шведского агентства оборонных исследований FOI 11 марта. В нем авторы говорят о военном преимуществе России, «особенно на земле», и дают, в частности, НАТО рекомендацию не наращивать военный потенциал в Прибалтике.

В первую очередь эксперты назвали недостатком доклада вывод, что Россия «будет хотеть захватить Прибалтику». «Это любимая страшилка, которой много лет, и из этого начинают строить реальную политику», — рассказал РБК военный эксперт Юрий Лямин. «Странам НАТО держать постоянный контингент в Прибалтике очень дорого, отсюда берется идея, что не нужно там эти силы постоянно держать, а нужно просто оперативно перебросить в случае необходимости», — отмечает он. Во-вторых, «совокупный военный потенциал НАТО превосходит российский», и сейчас «нет ни единой причины для такого развития событий», добавил в разговоре с РБК научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Шведские эксперты оценили готовность России и НАТО к «масштабной войне»
Политика
Фото: Roni Lehti / Lehtikuva / AP

В остальной части отчета, считает эксперт, сотрудники агентства провели весьма обширную и профессиональную работу. «В остальном выводы логичны. Исходя из сути [отчета], учитывая территорию прибалтийских стран, того, что вооруженные силы этих стран маленькие, даже с учетом иностранных контингентов, которые там временно базируются, понятно, что Россия будет иметь очень серьезное преимущество. И нужна быстрая реакция, чтобы перебросить силы из других стран НАТО в Прибалтику», — считает Лямин.

То, что в отчете шведских экспертов говорится о преимуществе России «в сухопутной части», подтверждает и приоритет наземной составляющей в отечественном военном строительстве, добавил Стефанович. «Географию не обмануть, опыт всей отечественной истории показывает, что в конечном итоге для нас решающим оказывается противоборство на суше. Выражается же это преимущество, в принципе, во всем: мотострелковые и танковые подразделения, ракетные войска и артиллерия, оперативно-тактические ракетные комплексы, войсковая ПВО, системы РЭБ — все это в России и количественно, а зачастую и качественно, находится просто на другом уровне относительно всех соседних стран», — добавил он.

Выводы специалистов FOI правильны: у России есть преимущество на земле, а на море и в воздухе преимущество у НАТО, резюмировал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «Например, у Норвегии самолеты F-35 пятого поколения. У нас на земле сухопутные войска, тренировки, мобильность, мощные системы ПВО, — уточнил он. — Также необходимо помнить, что военные игры — это определенная условность, а не воспроизводство войны».

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Автор
Евгения Лебедева
новости Прибалтика Швеция Вооруженные силы вооружение армия НАТО
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Шведские эксперты оценили готовность России и НАТО к «масштабной войне»
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