Шведские эксперты оценили готовность России и НАТО к «масштабной войне»

У России будет преимущество над странами НАТО в случае наступления крупномасштабной войны в непосредственной близости от Швеции. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на отчет Шведского агентства оборонных исследований (FOI, подотчетно Минобороны страны).

В докладе, посвященном военным возможностям западных стран в Северной Европе, эксперты FOI проанализировали «баланс сил Запада и России». Отчет состоит из двух частей. В первой авторы изучили ситуацию с безопасностью в Северной Европе, во второй — военный потенциал Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Франции, Великобритании и США.

В отчете авторы напоминают, что бывший президент США Барак Обама «начал историческую передислокацию вооруженных сил» ближе к границам России, в частности, в страны Балтии и Польшу, пишет SVT. Эту политику продолжил его преемник Дональд Трамп, несмотря на свою критику в адрес НАТО. Другие страны Североатлантического альянса также расширяли военную инфраструктуру вблизи от российских границ. Несмотря на это, считают в FOI, у России есть военное преимущество, «особенно на земле».

«Это преимущество будет длиться довольно долго. По крайней мере, для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», — цитирует канал одного из авторов отчета Кристера Паллина.

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