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На Украине участника «Евровидения» обвинили в эксплуатации редкой птицы

Фото: Eurovision Song Contest / YouTube
Фото: Eurovision Song Contest / YouTube

В клипе на песню «Шум», с которой группа Go_A намерена представлять Украину на конкурсе «Евровидение», музыканты использовали редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины. На это обратили внимание зоозащитники из организации UAnimals, сообщение размещено в Facebook организации.

«Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида «Курганник», который на Украине находится под угрозой исчезновения», — говорится в сообщении.

Зоозащитники указали, что в середине прошлого века количество этих птиц на Украине уменьшилось настолько, что их посчитали вымершими. Сейчас на территории страны насчитывается около 200 пар курганников.

«Это чрезвычайно шаткий баланс, поэтому этих птиц надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений», — считают в UAnimals.

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Курганник внесен в Красную книгу Украины. Там указано, что птица имеет статус редкого вида, и на территории страны сейчас гнездятся порядка 250 пар.

В соответствии с украинским законодательством, эксплуатация видов, занесенных в Красную книгу, разрешена только в научных и селекционных целях. Для этого нужно получить специальное разрешение. Как утверждают активисты UAnimals, на практике разрешения на владение такими видами птиц на Украине не выдаются.

В пресс-службе Национальной общественной телерадиокомпании Украины сообщили, что съемки клипа не были для птицы травматичными. К участию в съемках привлекли специалистов-орнитологов, а сама сцена с птицей заняла менее одной минуты. Целью съемок птицы в клипе назвали идею привлечь внимание к вымирающему виду.

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«Съемки проводилось недалеко от места его (курганника) обитания, чтобы у птицы не было стресса, хотя для клипа локация не была удобной. То есть приоритетом съемочной команды было не нанести вред птице», — говорится в заявлении.

Также вещатель сообщил, что на видео был снят курганник, который получил травму, будучи птенцом, а потому вырос в зверинце. Выпуск птицы на волю может привести к ее гибели, так как она пока не привыкла к жизни в естественных условиях, говорится в заявлении.

В 2021 году «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая. Формат проведения конкурса изменят в зависимости от ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, сообщили организаторы. По базовому сценарию, число зрителей в зале будет ограничено, а те артисты, которые не приедут в Роттердам, смогут прислать записи своих выступлений.

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