На Украине участника «Евровидения» обвинили в эксплуатации редкой птицы

Фото: Eurovision Song Contest / YouTube

В клипе на песню «Шум», с которой группа Go_A намерена представлять Украину на конкурсе «Евровидение», музыканты использовали редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины. На это обратили внимание зоозащитники из организации UAnimals, сообщение размещено в Facebook организации.

«Несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птицу, а представителя вида «Курганник», который на Украине находится под угрозой исчезновения», — говорится в сообщении.



Зоозащитники указали, что в середине прошлого века количество этих птиц на Украине уменьшилось настолько, что их посчитали вымершими. Сейчас на территории страны насчитывается около 200 пар курганников.

«Это чрезвычайно шаткий баланс, поэтому этих птиц надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений», — считают в UAnimals.

Курганник внесен в Красную книгу Украины. Там указано, что птица имеет статус редкого вида, и на территории страны сейчас гнездятся порядка 250 пар.