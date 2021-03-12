Арестованного после митинга священника освободили от должности настоятеля

Протоиерей Андрей Винарский (Фото: dvnovosti.ru)

Протоиерея Андрея Винарского, арестованного за участие в несогласованной акции протеста в Хабаровске, освободили от должности настоятеля двух приходов. Об этом сообщается на сайте Биробиджанской епархии Русской православной церкви (РПЦ). Решение освободить клирика от занимаемой должности принял архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем.

Винарского отстранили из-за того, что Центральный районный суд Хабаровска назначил ему административное наказание в виде ареста на 20 суток, пояснили в Биробиджанской епархии. Он был настоятелем прихода Свято-Никольского храма поселка Николаевка, а также прихода блаженной Матроны Московской села Ключевое. Оба прихода находятся в Смидовичском районе Еврейской автономной области.

Cвященника арестовали из-за встречи с активистами на площади Ленина в Хабаровске 18 января, сообщало ранее «РИА Новости» со ссылкой на Центральный районный суд города. Его осудили по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

По словам адвоката Татьяны Титковой, слова которой цитировало агентство, Винарского задержали 9 марта. Она рассказала, что на видеозаписях, которые предоставили полицейские, Винарский и еще около десяти человек «мирно общались между собой в центре площади». Как отметила Титкова, по версии полиции, священник участвовал в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и оппозиционного политика Алексея Навального.