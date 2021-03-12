ФАС обвинила кафе «Wаурма» в незаконном использовании лого McDonald's

В соответствии с Гражданским кодексом России, товарный знак является интеллектуальной собственностью и служит средством индивидуализации товаров юридических лиц и предприятий, которым принадлежит исключительное право его использования. Использовать зарегистрированные товарные знаки и сходные с ними обозначения для товаров других организаций без разрешения правообладателя запрещено. «Такие действия имеют признаки недобросовестной конкуренции», — пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией пермского управления антимонопольной службы Мария Герасимова.

Дело против использовавших в названиях кафе товарный знак «McDonald’s» индивидуальных предпринимателей возбудили по п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции, ответственность за его нарушение прописана в Кодексе административных правонарушений (КоАП).

Согласно статье 14.33 КоАП, недобросовестная конкуренция, которая выразилась во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, влечет штрафы: для должностных лиц в размере 20 тыс. руб. (либо дисквалификацию на срок до трех лет); для юридических лиц — от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), но не менее 100 тыс. руб.