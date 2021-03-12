ФАС обвинила кафе «Wаурма» в незаконном использовании лого McDonald's
В Пермском крае ФАС возбудила дело против сети кафе «Wаурма» из-за использования товарного знака компании McDonald's, говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте ведомства.
Причиной возбуждения дела стало незаконное использование логотипа компании McDonald's в нескольких кафе в разных районах Перми. Они «используют в своих обозначениях перевернутую букву «M» с закругленными вершинами, сходную до степени смешения с товарным знаком компании «McDonald’s», сообщает ФАС.
РБК обратился за комментарием в кафе быстрого питания «Wаурма».
В ведомстве указали, что в России право на использование товарного знака принадлежит ЗАО «Москва — Макдоналдс». В Пермском крае использование данного логотипа осуществляется ООО «Региональная сеть предприятий питания» на основании договора коммерческой концессии, заключенного между ООО «СПП» и ЗАО «Москва — Макдоналдс». «Никаким другим организациям и индивидуальным предприятиям право использования товарного знака компании «McDonald’s» не предоставлялось», — уточнили в ведомстве.