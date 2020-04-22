Поставщик картошки фри для McDonald's временно приостановил работу завода

«Белая дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картошки фри. После закрытия общепита из-за коронавируса потребление снизилось, и часть селекционного картофеля может пойти на корм свиньям

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.

Закрытие ресторанов и общепита обрушило спрос на картофель фри: в Европе его потребление сократилось на 80%, а в России у «Белой дачи» заказывают «мизер — меньше 10% картофеля», пояснил Семенов причину временной остановки предприятия. Выручка от кейтеринга, основного канала продажи для «Белой дачи», упала на 60%.

«Мы сейчас завод закрыли на пять месяцев. Людям платим зарплату, кого-то отправили в отпуска», — сказал Семенов. По его словам, технология производства картофеля фри построена так, что летом, в июле и августе, завод должен был планово уйти на каникулы, но из-за пандемии коронавируса «к этим двум месяцам добавились еще три».

Первый в России завод по производству картофеля фри открылся в апреле 2018 года. Завод в Липецке мощностью до 100 тыс. т готовой продукции в год — совместное предприятие «Белой дачи» (группе принадлежит 75% СП) и международного агрохолдинга Lamb Weston Meijer (у него 25%). Планировалось, что предприятие полностью закроет потребности России в импорте картофеля фри, а основным покупателем продукции будет сеть ресторанов McDonald's.