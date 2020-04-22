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Пандемия коронавируса ,  
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Поставщик картошки фри для McDonald's временно приостановил работу завода

«Белая дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картошки фри. После закрытия общепита из-за коронавируса потребление снизилось, и часть селекционного картофеля может пойти на корм свиньям
McDonald's MCD $180,04 +0,31% Купить
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Группа компаний «Белая дача» временно приостановила работу завода по производству картофеля фри в Липецке из-за сокращения потребления продукта, рассказал основатель группы Виктор Семенов в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram.

Закрытие ресторанов и общепита обрушило спрос на картофель фри: в Европе его потребление сократилось на 80%, а в России у «Белой дачи» заказывают «мизер — меньше 10% картофеля», пояснил Семенов причину временной остановки предприятия. Выручка от кейтеринга, основного канала продажи для «Белой дачи», упала на 60%.

«Мы сейчас завод закрыли на пять месяцев. Людям платим зарплату, кого-то отправили в отпуска», — сказал Семенов. По его словам, технология производства картофеля фри построена так, что летом, в июле и августе, завод должен был планово уйти на каникулы, но из-за пандемии коронавируса «к этим двум месяцам добавились еще три».

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Первый в России завод по производству картофеля фри открылся в апреле 2018 года. Завод в Липецке мощностью до 100 тыс. т готовой продукции в год — совместное предприятие «Белой дачи» (группе принадлежит 75% СП) и международного агрохолдинга Lamb Weston Meijer (у него 25%). Планировалось, что предприятие полностью закроет потребности России в импорте картофеля фри, а основным покупателем продукции будет сеть ресторанов McDonald's.

Нехватки картофеля фри, впрочем, не ожидается. Представитель McDonald's в России сообщил РБК, что компания не испытывает проблем с поставками картофеля фри, «находится в тесном контакте с поставщиком и совместно обсуждает возможности». У «Белой дачи» на складах пока есть запасы — более 20 тыс. т готового картофеля, и Семенов надеется, что спрос со стороны общепита, который сейчас продает свои запасы, будет постепенно увеличиваться. «Мы надеемся, что к 1 августа рынок оживет, но, если он не оживет, куда мы и наши фермеры с этим картофелем пойдем?» — говорит основатель «Белой дачи». Ситуация очень серьезная, «мы никогда подобное не переживали, и я уверен, что многие не переживут», добавляет Семенов.

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Картофель для переработки на заводе «Белая дача» закупает в том числе у отечественных фермеров на основе долгосрочных контрактов, напомнил Семенов. Часть продукции, которая не востребована в общепите, «Белая дача» вместе с фермерами пытается продать на рынке. Но некоторых покупателей смущает внешний вид селекционного картофеля. «Раньше селекция товарного картофеля шла на то, чтобы он был полированный, даже мыть не надо. У нас он шершавенький, для людей это непривычно, спрашивают: почему он такой шершавый, он что, больной? А это специально выведенные сорта с высоким содержанием белка», — говорит основатель «Белой дачи». Что касается размера, то для изготовления соломки нужен крупный картофель: так при производстве получается меньше отходов, поясняет Семенов. «На Руси всегда любили крупный картофель. У нас очень крупный картофель, и говорят: у вас что там, нитраты? Люди пугаются», — говорит Семенов.

Картофель, который продать не получится, «Белая дача» должна будет выкупить у фермеров и «отвезти хрюшкам», отмечает Семенов. Но, по его словам, «в современное свиноводство просто так не влезешь». С этой проблемой «Белая дача» уже столкнулась, когда из-за экономического кризиса в 2014 году вынуждена была на два года отложить запуск завода в Липецке и выкупала картофель у законтрактованных фермеров. Тогда компания попыталась направить часть картофеля на корм животным, но у свиней на современных свинокомплексах специальный рацион питания и «надо заказывать специальное изменение рациона питания, чтобы вставить туда нашу картошку», пояснил Семенов. По его словам, сейчас компания направляет на системной основе отходы в животноводство, но речь идет о небольших объемах.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В ретейле «Белая дача» пока сохраняет свои позиции, отмечает Семенов. По его словам, компания планирует в ближайшее время расширить свое присутствие в сетях и запустить линейку блюд из картофеля для домашнего приготовления.

Авторы: Элина Тихонова, Елена Сухорукова, Анна Левинская
Теги: "Белая дача", картофель фри, коронавирус, сельское хозяйство, «Макдональдс» ..., McDonald`s
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