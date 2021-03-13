Автомобилисты сообщили, что стали чаще пользоваться такси

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Число водителей, которые пользуются услугами такси, несмотря на наличие собственной машины, достигло 86%. Это следует из результатов опроса (есть у РБК), который провели сервис такси «Ситимобил» и занимающаяся маркетинговыми исследованиями компания ResearchMe.

Эксперты опросили 1292 респондентов из Москвы, Петербурга и других городов-миллионников. У 42% опрошенных не было водительских прав, у 18% — они были, а еще 4% пользуются только каршерингом.

Согласно исследованию доля автомобилистов, которые предпочитают такси, выросла на 8% за два года: в марте 2019-го она составляла 78%. При этом опрос показал, что 43% водителей используют такси несколько раз в месяц.

Всего доля опрошенных, которые предпочитают пользоваться такси, а не иметь свой автомобиль, составила 25%. При этом каждый пятый респондент начал чаще обращаться к таким услугам с начала пандемии.