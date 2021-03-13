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Автомобилисты сообщили, что стали чаще пользоваться такси

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Число водителей, которые пользуются услугами такси, несмотря на наличие собственной машины, достигло 86%. Это следует из результатов опроса (есть у РБК), который провели сервис такси «Ситимобил» и занимающаяся маркетинговыми исследованиями компания ResearchMe.

Эксперты опросили 1292 респондентов из Москвы, Петербурга и других городов-миллионников. У 42% опрошенных не было водительских прав, у 18% — они были, а еще 4% пользуются только каршерингом.

Согласно исследованию доля автомобилистов, которые предпочитают такси, выросла на 8% за два года: в марте 2019-го она составляла 78%. При этом опрос показал, что 43% водителей используют такси несколько раз в месяц.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Всего доля опрошенных, которые предпочитают пользоваться такси, а не иметь свой автомобиль, составила 25%. При этом каждый пятый респондент начал чаще обращаться к таким услугам с начала пандемии.

Более 60% опрошенных назвали главным преимуществом такси отсутствие значительных затрат. 41% заявили, что могут навсегда отказаться от собственного автомобиля из-за низкой стоимости услуг такси.

Кроме того, 18% опрошенных предпочли бы такси из-за удобства в использовании, 8% — из-за отсутствия необходимости платить за парковку, и еще 6% — из-за возможности заниматься своими делами во время поездки.

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Чаще всего пользователи вызывают такси, когда идут в гости (36% респондентов), когда едут в рестораны и бары (23%) и не могут сами сесть за руль (20%).

Помимо этого, 21% опрошенных указали, что водительские права им не нужны.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, в ходе которого россияне из 16 городов оценили культуру вождения на дорогах. Согласно опросу самые вежливые водители — в Красноярске и Москве. Хуже всех соблюдают правила дорожного движения водители Омска и Новосибирска, говорится в исследовании.

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