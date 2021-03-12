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Telegram удалил бот для поиска данных сведений о людях

Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Мессенджер Telegram удалил бот «Глаз бога», который позволял пользователям получать информацию о других людях по запросу. Сейчас доступ к нему закрыт, убедился корреспондент РБК.

Ранее требование ограничить работу бота направлял администрации Telegram Роскомнадзор. В ведомстве указывали, что работа таких ботов нарушает законодательство о защите персональных данных и права субъектов таких данных. Тогда же регулятор заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы, чтобы выявить тех, кто причастен к распространению конфиденциальных сведений.

В самом Telegram-канале «Глаз бога» указано, что его создатели провели аудит и внесли изменения в официальные документы, чтобы адаптировать их под законодательство. Свой сервис создатели бота называют поисковой системой и утверждают, что для его использования «каждый пользователь должен иметь согласие на обработку персональных данных от лица, чьи данные он планирует искать».

Создатели бота также указывают, что он использует общедоступные данные, находящиеся в открытом доступе, а задача сервиса состоит лишь в автоматизации сбора этой информации и ее объединении в одном отчете.

«Таким образом, результат работы сервиса может быть достигнут и альтернативными путями — единичными запросами в каждый банк данных и ручной консолидацией информации, полученной по результатам таких запросов», — говорится в сообщении.

На канале указано, что оператор сервиса лишь предоставляет его на правах ПО, но не занимается сбором информации сам. Кроме того, создатели бота хотят зарегистрировать его в качестве софта для поиска информации в Роспатенте.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Согласно описанию бота, размещенному в Telegram-канале «Глаз бога», он позволяет искать информацию о человеке по электронной почте, номеру телефона, Telegram-аккаунту, геолокации, автомобилю и т.д. на основании открытых источников. «После отправки информации для поиска бот предоставит все данные, которые на данный момент имеются по вашему запросу», — говорится в инструкции. Стоимость годовой подписки на сервис — 2,5 тыс. руб.

персональные данные Telegram Роскомнадзор
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