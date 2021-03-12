Telegram удалил бот для поиска данных сведений о людях

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Мессенджер Telegram удалил бот «Глаз бога», который позволял пользователям получать информацию о других людях по запросу. Сейчас доступ к нему закрыт, убедился корреспондент РБК.

Ранее требование ограничить работу бота направлял администрации Telegram Роскомнадзор. В ведомстве указывали, что работа таких ботов нарушает законодательство о защите персональных данных и права субъектов таких данных. Тогда же регулятор заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы, чтобы выявить тех, кто причастен к распространению конфиденциальных сведений.

В самом Telegram-канале «Глаз бога» указано, что его создатели провели аудит и внесли изменения в официальные документы, чтобы адаптировать их под законодательство. Свой сервис создатели бота называют поисковой системой и утверждают, что для его использования «каждый пользователь должен иметь согласие на обработку персональных данных от лица, чьи данные он планирует искать».

Создатели бота также указывают, что он использует общедоступные данные, находящиеся в открытом доступе, а задача сервиса состоит лишь в автоматизации сбора этой информации и ее объединении в одном отчете.

«Таким образом, результат работы сервиса может быть достигнут и альтернативными путями — единичными запросами в каждый банк данных и ручной консолидацией информации, полученной по результатам таких запросов», — говорится в сообщении.