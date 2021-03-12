МИД заявил об отказе участвовать в «политических гонках» из-за вакцин

Мария Захарова (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Россия не собирается политизировать вопрос вакцин от коронавируса и раздувать «инфодемию». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос, мы точно не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии», — сообщила она.

По словам Захаровой, Россия становится объектом большого количества «фальши и лжи» касательно отечественной вакцины от коронавируса и усилий России в борьбе с COVID-19. Как считает представитель МИДа, все попытки дискредитации борьбы России с коронавирусом работают только против тех, кто их предпринимает.

Захарова отметила, что российская вакцина «Спутник V» «продолжает убедительно доказывать свою эффективность». «Препарат уже одобрен для использования в 50 странах, это делает его вторым в мире по числу национальных регистраций», — сказала она, добавив, что «на подходе» и другие отечественные вакцины.