Захвативший заложницу в Северодвинске объяснил свои мотивы

Видео: СК РФ

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Житель Северодвинска, который накануне захватил в заложницы сотрудницу микрофинансовой организации, сообщил, что задолжал крупную сумму и надеялся таким образом избавиться от коллекторов. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Через короткое время сумма задолженности, по словам подозреваемого, выросла до 20 тыс. руб. Долговые обязательства передали коллекторам, которые начали требовать с 54-летнего мужчины уже 100 тыс. руб. и распространять через интернет порочащие должника и его близких сведения.