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Общество ,  
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Захвативший заложницу в Северодвинске объяснил свои мотивы

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

Житель Северодвинска, который накануне захватил в заложницы сотрудницу микрофинансовой организации, сообщил, что задолжал крупную сумму и надеялся таким образом избавиться от коллекторов. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Через короткое время сумма задолженности, по словам подозреваемого, выросла до 20 тыс. руб. Долговые обязательства передали коллекторам, которые начали требовать с 54-летнего мужчины уже 100 тыс. руб. и распространять через интернет порочащие должника и его близких сведения.

У захватившего заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске нашли обрез
Общество
Фото: Николай Гернет / РИА Новости

11 марта мужчина, будучи пьян, пришел в офис микрофинансовой компании, где брал кредит, с обрезом охотничьего ружья, указывает СК. Он заблокировал входную дверь и пристегнул сотрудницу наручниками, требуя, чтобы она вызвала руководство. «Он [подозреваемый] полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое», — пояснил СК.

Сотрудница компании смогла нажать тревожную кнопку, на место происшествия приехали сотрудники областных МЧС, СК, прокуратуры, полиции, Росгврадии и ФСБ.

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В офисе микрозаймов в Северодвинске захватили заложников. Видео
Общество

Во время переговоров росгвардеец убедил мужчину разрядить обрез, после чего его задержали. Против него возбудили дело по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК (захват заложника, совершенный с применением оружия). СК отметил, что в ходе расследования даст правовую оценку действиям коллекторов, если показания мужчины подтвердятся.

Ранее о версии с долгами у захватившего заложницу в Северодвинске мужчины сообщал источник «Интерфакса». По данным агентства, мужчина заявил, что коллекторы пытаются взыскать с него крупный долг, и пообещал не причинять вреда заложнице, если коллекторская компания прекратит преследование. В то же время источник «РИА Новости» в экстренных службах региона говорил, что причиной инцидента мог стать конфликт между сожителями.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина пришел с обрезом в офис микрофинансовой компании «Деньги в руки» на улице Ломоносова, расположенный в магазине «Полярный». Весь район Северодвинска, где произошел инцидент, был оцеплен. Источник «Интерфакса» сообщал, что мужчина сам вышел навстречу полиции и отпустил заложницу.

Северодвинск заложники СК уголовное дело
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У захватившего заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске нашли обрез
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В офисе микрозаймов в Северодвинске захватили заложников. Видео
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В Северодвинске задержали взявшего заложника в микрофинансовой компании
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