В Северодвинске мужчина захватил заложника в микрофинансовой компании

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В Северодвинске Архангельской области мужчина взял в заложники сотрудницу микрофинансовой компании. Об этом сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс», а также Telegram-каналы Mash и «112».

«По предварительным данным, причиной инцидента стали крупные долги мужчины», — рассказал источник «Интерфакса». По данным агентства, мужчина заявил, что его коллекторы пытаются взыскать с него крупный долг, и пообещал не причинять вреда заложнице, если коллекторская компания прекратит преследование.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах региона, в свою очередь, сообщает, что причиной инцидента мог стать конфликт между сожителями. «Там могут быть разборки между сожителями, сейчас информация выясняется», — заявил источник.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина пришел с обрезом в офис микрофинансовой компании «Деньги в руки» на улице Ломоносова. Он стал угрожать сотруднице, но та смогла нажать тревожную кнопку. Сейчас здание оцеплено. ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что предполагаемый захватчик с ружьем удерживает одного или двух сотрудников. Организация расположена в помещении магазина «Полярный».