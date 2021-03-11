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В Северодвинске мужчина захватил заложника в микрофинансовой компании

Фото: online_sevsk / VK
Фото: online_sevsk / VK

Видео: online_sevsk / VK
Видео: online_sevsk / VK
Video

В Северодвинске Архангельской области мужчина взял в заложники сотрудницу микрофинансовой компании. Об этом сообщают ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс», а также Telegram-каналы Mash и «112».

«По предварительным данным, причиной инцидента стали крупные долги мужчины», — рассказал источник «Интерфакса». По данным агентства, мужчина заявил, что его коллекторы пытаются взыскать с него крупный долг, и пообещал не причинять вреда заложнице, если коллекторская компания прекратит преследование. 

Источник «РИА Новости» в экстренных службах региона, в свою очередь, сообщает, что причиной инцидента мог стать конфликт между сожителями. «Там могут быть разборки между сожителями, сейчас информация выясняется», — заявил источник.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина пришел с обрезом в офис микрофинансовой компании «Деньги в руки» на улице Ломоносова. Он стал угрожать сотруднице, но та смогла нажать тревожную кнопку. Сейчас здание оцеплено. ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что предполагаемый захватчик с ружьем удерживает одного или двух сотрудников. Организация расположена в помещении магазина «Полярный».

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Фото:Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Мужчина пока не выдвигал никаких требований, переговоры с ним не ведутся, сообщает «112».

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В пресс-службе администрации Северодвинска сообщили «Интерфаксу», что оцеплен район города, где, по данным СМИ, захвачен заложник. «Мы знаем, что оцеплен весь район. Но это могут быть и учения», — сказали там. В администрации добавили, что сотрудникам расположенного поблизости детского сада рекомендовали не выводить воспитанников на прогулку. Однако там не смогли подтвердить информацию о самом происшествии, перенаправив к правоохранительным органам.

В пресс-службе ГУ МВД по Архангельской области посоветовали обратиться за комментарием в пресс-службу регионального УФСБ.

Автор
Елена Чернышова
При участии
Роман Кирьянов
Северодвинск заложник
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