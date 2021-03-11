У захватившего заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске нашли обрез

Фото: Николай Гернет / РИА Новости

У захватившего офис микрокредитной организации в Северодвинске при задержании изъят образ охотничьего ружья. Об этом РБК заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Архангельской области.

«Злоумышленник сдался, у него был изъят обрез охотничьего ружья», — заявили там.

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В пресс-службе добавили, что захваченная в заложники девушка не пострадала. В данный момент сотрудниками ведомства проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе УМВД заявили, что инцидент произошел примерно в 11 утра, когда на единый номер телефона экстренных служб поступила информация о том, что в офисе одной из микрокредитных компаний Северодвинска мужчина, предположительно, вооруженный огнестрельным оружием, удерживает сотрудницу данной организации.