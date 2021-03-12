Хинштейн предложил запретить библиотекам списывать плакаты времен войны

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Депутаты предлагают запретить библиотекам списывать книги, журналы, газеты и плакаты времен Второй мировой войны. Соответствующие поправки в закон «О библиотечном деле» подготовили представители фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Хинштейн и Елена Ямпольская, сообщил Хинштейн в Telegram.

«Законопроектом мы предлагаем признать печатную продукцию и иные документы, созданные в СССР с 1 сентября 1939-го по 2 сентября 1945-го, частью национального библиотечного фонда. Библиотеки (независимо от формы собственности) будут обязаны обеспечивать сохранность таких артефактов. Вводится запрет на их списание и уничтожение», — указал депутат.

Документы, созданные в период Второй мировой войны, предлагается отнести к книжным памятникам. По словам Хинштейна, с инициативой сохранить печатные документы этого периода изначально выступил ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), доктор исторических наук Александр Безбородов.

Ранее, в конце февраля, группа депутатов от «Единой России» во главе с зампредседателя Ириной Яровой предложила изменить закон о реабилитации нацизма, дополнив его наказанием за оскорбление ветеранов Великой отечественной войны. Хинштейн тогда заявил, что такие меры должны помочь защитить память о героях войны, поскольку, по его мнению, штраф за оскорбление ветерана «несоразмерен тяжести моральных последствий».