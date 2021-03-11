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Путин назвал 2020 год худшим для экономики со времен Второй мировой войны

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Для мировой экономики 2020 год стал худшим со времен Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, сообщает ТАСС.

«Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», — сказал президент.

Он уточнил, что «внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий, в этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер, как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики».

Говоря о действиях властей во время кризиса, президент отметил, что работать приходилось в условиях неопределенности. «Но с чувством полной ответственности за страну, с уверенностью в своих собственных силах и опираясь на возросшие возможности последних лет», — сказал Путин.

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Фото:Emilio Morenatti / AP

В конце января 2021 года бюро экономического анализа Министерства торговли США сообщило, что в 2020 году валовой внутренний продукт США сократился на 3,5%. В отчете было указано, что экономика страны впервые после финансового кризиса 2008 года испытала существенное падение. Тогда ВВП сократился на 2,5%. Вместе с тем, как сообщили в ведомстве, в годовом исчислении в последнем квартале 2020-го экономика США выросла на 4%. При этом в первом квартале экономика страны снизилась на 5%, во втором — на рекордные 31,4%, а в третьем — выросла также на рекордные 33,4%.

В министерстве заявили, что сокращение ВВП крупнейшей экономики мира в прошлом году стало сильнейшим с 1946-го, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, как утверждается в отчете, годовое падение ВВП США произошло впервые за 11 лет.

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Росстат в те же дни сообщил, что экономика России, столкнувшаяся не только с шоком из-за пандемии и карантинных ограничений, но и с мощным спадом спроса на нефть, сократилась по итогам 2020 года на 3,1% в годовом выражении. Номинальный объем ВВП в 2020 году составил 106,6 трлн руб. Оценка статистического ведомства оказалась оптимистичнее прогнозов как правительства, так и российских и международных экономистов.

В то же время торможение экономики в прошлом году стало максимальным за 11 лет: сильнее ВВП падал по итогам 2009 года — на 7,8%, уточнили в Росстате. Минэкономразвития ожидало спада экономики России по итогам прошлого года на 3,8%, Банк России — на 4–5%, «Центр развития» НИУ ВШЭ — на 4%, Международный валютный фонд и британская Oxford Economics — на 3,6%.

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