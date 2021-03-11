Путин назвал 2020 год худшим для экономики со времен Второй мировой войны

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Для мировой экономики 2020 год стал худшим со времен Второй мировой войны, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, сообщает ТАСС.

«Прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны, ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%. Причины объективные. Это в первую очередь эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», — сказал президент.

Он уточнил, что «внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий, в этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объемам стимулирующие пакеты мер, как по линии бюджетной, так и денежно-кредитной политики».

Говоря о действиях властей во время кризиса, президент отметил, что работать приходилось в условиях неопределенности. «Но с чувством полной ответственности за страну, с уверенностью в своих собственных силах и опираясь на возросшие возможности последних лет», — сказал Путин.