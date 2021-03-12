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Жительницу Приморья осудили за взрыв бойлера в ее квартире

В Приморском крае жительницу поселка Новонежино осудили за взрыв ее неисправного водонагревателя, из-за которого погибла соседка женщины и были повреждены 18 квартир. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

«Судом установлено, что фигурантка пользовалась электрическим водонагревателем, установленным в ванной комнате, зная о том, что он не исправен и требует ремонта квалифицированным специалистом», — отмечается в сообщении.

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В октябре 2019 года подсудимая уехала из дома на несколько дней. В это время из-за неисправности ее бойлер взорвался. Погибла соседка женщины, повреждены квартиры и уничтожено имущество еще 18 жителей дома. Общая сумма ущерба составила более 25,5 млн руб.

Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) и уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности (ст. 168 УК).

Женщину приговорили к одному году и трем месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденной в доход государства. Решение суда вступило в законную силу.

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Пострадавшим выплатили компенсации за счет бюджета. «Трем семьям, квартиры которых восстановлению не подлежат, выданы сертификаты на приобретение жилья, еще одной семье предоставлена муниципальная квартира», — уточняется в сообщении.

Взрыв произошел ночь 15 октября 2019-го. В результате между четвертым и пятым этажом в панельной хрущевке рухнули перекрытия, а также обрушились стена и лестничный пролет. Глава Шкотовского района Виктор Михайлов изначально говорил ТАСС, что причиной был взрыв боеприпаса.

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