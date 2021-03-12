ФСИН не нашла следов пыток у осужденной за госизмену за видео со свадьбы

Информация о пытках в СИЗО в отношении осужденной на 13 лет по обвинениям в госизмене Антонины Зиминой, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Калининградской области.

«Физическая сила и специальные средства к жительнице региона никогда не применялись», — заявили в ведомстве.

Во ФСИН также отметили, что после появления в СМИ сообщений о возможном применении силы к Зиминой, осужденная прошла медицинское освидетельствование, которое не выявило каких-либо телесных повреждений, следов применения электрошокера или других специальных средств.

Накануне отец осужденной Константин Зимин сообщил, что дочь рассказала ему об избиения в СИЗО. По словам отца, там ее били шокером, лишали сна и избивали. Зимин отметил, что он уже направил соответствующую жалобу в прокуратуру Калининградской области.