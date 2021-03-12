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Политика ,  
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ФСИН не нашла следов пыток у осужденной за госизмену за видео со свадьбы

Информация о пытках в СИЗО в отношении осужденной на 13 лет по обвинениям в госизмене Антонины Зиминой, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Калининградской области.

«Физическая сила и специальные средства к жительнице региона никогда не применялись», — заявили в ведомстве.

Отец сообщил о жалобах осужденной за госизмену из-за видео со свадьбы
Общество
<p>Антонина Зимина</p>

Во ФСИН также отметили, что после появления в СМИ сообщений о возможном применении силы к Зиминой, осужденная прошла медицинское освидетельствование, которое не выявило каких-либо телесных повреждений, следов применения электрошокера или других специальных средств.

Накануне отец осужденной Константин Зимин сообщил, что дочь рассказала ему об избиения в СИЗО. По словам отца, там ее били шокером, лишали сна и избивали. Зимин отметил, что он уже направил соответствующую жалобу в прокуратуру Калининградской области.

Однако, председатель ОНК Калининградской области Светлана Кондратьева в разговоре с РБК заявила, что отец Зиминой «сильно преувеличивает ситуацию». По ее словам, следов избиений на теле осужденной они не обнаружили.

Осужденная за видео со свадьбы россиянка написала Путину о помиловании
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Антонина Зимина

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Антонину Зимину и ее супруга Константин Антонеца признали виновными в госизмене в конце декабря прошлого года. Их приговорили к 13 годам общего и 12,6 года колонии строгого режима соответственно.

По словам отца женщины, уголовное дело против супругов связано с тем, что они раскрыли латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был на их свадьбе в апреле 2015 года. Сотрудник открыто говорил о работе в ФСБ, раздавал визитки и фотографировался с другими гостями, среди которых были в том числе иностранцы. Фото и видео попали в Сеть, и ФСБ начала уголовное дело.

Сама Зимина назвала свое дело сфабрикованным. 18 января она направила президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.

ФСИН пытки Антонина Зимина госизмена Калининградская область
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Осужденная за госизмену из-за фото со свадьбы назвала дело сфабрикованным
Общество
ФСИН заявила об отсутствии жалоб от осужденной за видео со свадьбы
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