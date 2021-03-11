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Отец сообщил о жалобах осужденной за госизмену из-за видео со свадьбы

По словам отца Антонины Зиминой, его дочь подвергается издевательствам в СИЗО, в общественной наблюдательной комиссии это не подтверждают. В декабре прошлого года Зимину приговорили к 13 годам лишения свободы, обвинив в госизмене
Антонина Зимина
Антонина Зимина (Фото: ziminaak / Facebook)

Антонина Зимина, осужденная по обвинению в госизмене на 13 лет лишения свободы, сообщила своему отцу, что в СИЗО, где ее содержали, над ней издевались сотрудники ФСИН: ее бьют шокером, лишают сна и избивают. Об этом, как передает Znak, сообщил отец осужденной Константин Зимин, который подал жалобу в прокуратуру Калининградской области.

«После очередного суда в ноябре [2020 года] Антонине стало плохо, ей вызвали скорую, у нее было кровотечение. Когда ее уже вернули в СИЗО, то охрана заставила ее раздеться догола и приседать. Антонина тихонько пожаловалась сотрудницам СИЗО, что у нее кровотечение, в ответ на это она услышала: «Будешь приседать столько, сколько захотим». После приседаний ей дали команду: «Залила <...> все кровью, давай на колени и вытирай своими шмотками». И все это в присутствии сотрудников-мужчин», — рассказал Зимин.

Одна из пыток — это лишение сна, утверждает Зимин. За ночь у осужденной могут провести сразу три обыска или включить громкие звуки, которые не дают ей спать. «Антонина 13 января попросила сделать потише, к ней в камеру зашел охранник, сказал ей лечь на кровать, она легла, он ударил ее шокером и сказал: «Теперь вам спокойнее будет», — рассказал отец.

По словам Зимина, его дочь не жаловалась на избиения в Общественную наблюдательную комиссию, «потому что боялась, что если пожалуется, то ее будут бить еще сильнее».

РБК обратился за комментарием к отцу Антонины Зиминой Константину и в УФСИН по Калининградской области.

Председатель ОНК Калининградской области Светлана Кондратьева в разговоре с РБК заявила, что отец Зиминой «сильно преувеличивает ситуацию». «Никакого электрошокера не было — думаете, все сотрудники гуляют с электрошокерами, в любой момент могут их применить? Конечно, нет. Отец к нам обращался неоднократно, мы выходили по его просьбе. Последний раз, когда он сказал, что Антонину избили, она вся в синяках, поэтому ее не могут вывезти в Москву — в апелляционный суд. Мы вышли в свой выходной день. Она в полном порядке, синяков вообще не было. Сказала, что никто ее не бил», — рассказала Кондратьева.

Также она утверждает, что отцу Зиминой предлагали обратиться с с письменным обращением, в котором будут изложены все жалобы, но он этого не сделал. «О том, что Антонину с кровотечением заставляли приседать, он нам не рассказывал; первый раз он нам сказал, что ей подожгли матрас. В итоге она ответила, что сама подожгла. Видимо что-то ей казалось, у нее психическое состояние после суда было не совсем хорошее, когда 13 лет огласили. У нее были спички в СИЗО, она курит. Ей сделали потом ремонт в камере, все почистили. Второе обращение о том, что избили, — в феврале. Ее осмотрел врач, не было зафиксировано никаких синяков», — сообщила председатель ОНК.

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Антонину Зимину и ее супруга Константин Антонеца признали виновными в госизмене в конце декабря прошлого года. Их приговорили к 13 годам общего и 12,6 года колонии строгого режима соответственно.

Отец сообщил детали обвинения Зиминой в госизмене из-за фото на свадьбе
Общество
Антонина Зимина

Зимину задержали в июле 2018 года, через год, в июле 2019 года, задержали и ее мужа, когда он сам пришел в следственное управление ведомства по делу супруги. По словам Константина Зимина, отца женщины, само дело связано с тем, что супруги раскрыли латвийским спецслужбам информацию о сотруднике ФСБ, который был на их свадьбе в апреле 2015 года. Сотрудник открыто говорил о работе в ФСБ, раздавал визитки и фотографировался с другими гостями, среди которых были в том числе иностранцы. Фото и видео попали в Сеть, и ФСБ начала уголовное дело.

Сама Зимина назвала свое дело сфабрикованным. 18 января она направила президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.

Авторы
Георгий Тадтаев, Евгения Лебедева
госизмена СИЗО пытки Антонина Зимина
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Осужденная за госизмену из-за фото со свадьбы назвала дело сфабрикованным
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