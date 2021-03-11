Отец сообщил о жалобах осужденной за госизмену из-за видео со свадьбы

По словам отца Антонины Зиминой, его дочь подвергается издевательствам в СИЗО, в общественной наблюдательной комиссии это не подтверждают. В декабре прошлого года Зимину приговорили к 13 годам лишения свободы, обвинив в госизмене

Антонина Зимина (Фото: ziminaak / Facebook)

Антонина Зимина, осужденная по обвинению в госизмене на 13 лет лишения свободы, сообщила своему отцу, что в СИЗО, где ее содержали, над ней издевались сотрудники ФСИН: ее бьют шокером, лишают сна и избивают. Об этом, как передает Znak, сообщил отец осужденной Константин Зимин, который подал жалобу в прокуратуру Калининградской области.

«После очередного суда в ноябре [2020 года] Антонине стало плохо, ей вызвали скорую, у нее было кровотечение. Когда ее уже вернули в СИЗО, то охрана заставила ее раздеться догола и приседать. Антонина тихонько пожаловалась сотрудницам СИЗО, что у нее кровотечение, в ответ на это она услышала: «Будешь приседать столько, сколько захотим». После приседаний ей дали команду: «Залила <...> все кровью, давай на колени и вытирай своими шмотками». И все это в присутствии сотрудников-мужчин», — рассказал Зимин.

Одна из пыток — это лишение сна, утверждает Зимин. За ночь у осужденной могут провести сразу три обыска или включить громкие звуки, которые не дают ей спать. «Антонина 13 января попросила сделать потише, к ней в камеру зашел охранник, сказал ей лечь на кровать, она легла, он ударил ее шокером и сказал: «Теперь вам спокойнее будет», — рассказал отец.

По словам Зимина, его дочь не жаловалась на избиения в Общественную наблюдательную комиссию, «потому что боялась, что если пожалуется, то ее будут бить еще сильнее».

РБК обратился за комментарием к отцу Антонины Зиминой Константину и в УФСИН по Калининградской области.