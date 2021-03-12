Прокуратура проверит информацию в СМИ об избиении девочки в Подмосковье

Прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ информации об избиении ребенка в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Московской области.

«По информации журналистов, в городском округе Домодедово мать и бабушка избили 8-летнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с камер видеонаблюдения в одном из подъездов города Домодедово. На кадрах видно, что ребенок стоит в подъезде и плачет после избиений со стороны двух женщин. В какой-то момент девочка потеряла равновесие и упала на пол. По данным телеканала, вещи ребенка женщины выбросили на улицу.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, комментируя произошедшее изданию РИАМО заявила, что семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала. По факту инцидента проводится проверка.