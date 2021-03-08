Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Уинфри исключила обсуждение Елизаветой II цвета кожи ребенка Меган Маркл Общество, 18:27 Маткапитал на ремонт, откровения Меган Маркл. Главное за выходные Общество, 18:05 Прокуратура начала проверку из-за наступившего на провод ребенка в Москве Общество, 17:57 Кто и почему занимается малым бизнесом в России РБК и Альфа-Банк, 17:56 Экс-хавбек «Зенита» разбил лицо в игре против бывшего клуба Спорт, 17:48 В судейскую комиссию РФС вошел арбитр из Северной Ирландии Спорт, 17:36 В Финляндии из-за COVID-19 закроют рестораны и бары Общество, 17:33 Кравчук раскрыл детали переговоров с Горбачевым и Ельциным про СССР Политика, 17:31 Губерниев после слов Вяльбе вспомнил о ее ворчании Спорт, 17:16 Акция на 8 Марта в Париже. Трансляция Политика, 16:54 «Локомотив» впервые с 2017 года победил тульский «Арсенал» в гостях Спорт, 16:53 В «Зените» ответили на данные о забытой в Петербурге форме Спорт, 16:34 «Газпром» поставил Shell первую партию «зеленого» сжиженного газа Бизнес, 16:31 Израиль разрешил въезд иностранцам в исключительных случаях Общество, 16:06
Общество ,  
0 

Прокуратура начала проверку из-за наступившего на провод ребенка в Москве

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с госпитализацией малолетнего ребенка, наступившего на оголенный провод, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, ребенок 2017 года рождения наступил на оголенный провод в фудкорте торгового центра на проспекте Мира. Проверку проводит Бабушкинская межрайонная прокуратура, говорится в сообщении.

Ребенок погиб при пожаре под Хабаровском
Общество

В марте прошлого года в Москве госпитализировали четырехлетнего ребенка с ожогами от сухого льда, полученными во время детского праздника. Ребенок получил ожоги лица и головы первой и второй степени. Следственный комитет организовал проверку.

ребенок прокуратура госпитализация Москва
Материалы по теме
Ребенок погиб при пожаре под Хабаровском
Общество
Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новой Москве
Общество
В Москве пятилетний ребенок попал под трамвай
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter