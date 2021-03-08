Прокуратура начала проверку из-за наступившего на провод ребенка в Москве

Фото: Прокуратура города Москвы

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с госпитализацией малолетнего ребенка, наступившего на оголенный провод, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, ребенок 2017 года рождения наступил на оголенный провод в фудкорте торгового центра на проспекте Мира. Проверку проводит Бабушкинская межрайонная прокуратура, говорится в сообщении.

В марте прошлого года в Москве госпитализировали четырехлетнего ребенка с ожогами от сухого льда, полученными во время детского праздника. Ребенок получил ожоги лица и головы первой и второй степени. Следственный комитет организовал проверку.