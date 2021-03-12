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«Ситимобил» ответил на жалобу в прокуратуру из-за цен в снегопады

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Стоимость поездок в «Ситимобил» формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования. Если бы они не работали, то «в часы пик большое количество людей просто не смогло бы в принципе воспользоваться услугами», говорится в сообщении сервиса, поступившем в РБК. Так в такси ответили на жалобу председателя Транспортной ассоциации Московской агломерации (ТАМА) Норайра Блудяна в прокуратуру.

Он ранее просил прокуратуру проверить повышение цен на такси во время февральских снегопадов. В ассоциации указывали, что во время снегопадов цена поездки могла вырастать по сравнению с обычной в пять раз. «Повышение стоимости поездки происходит именно тогда, когда город и его жители нуждаются в мобильном передвижении», — говорилось в сообщении ТАМА. Там указывали, что такой механизм они считают несправедливым и попросили прокурора Москвы Дениса Попова проверить эту практику.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Динамическое ценообразование в «Ситимобил» учитывает «множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. «Наличие повышающих коэффициентов позволяет привлечь водителей именно в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает и дает возможность уехать тем, кому это действительно нужно», — сообщили там.

Кроме того высокие цены могут объяснятся и тем, что «с возвращением жителей города к обычной жизни спрос на такси уже опережает докоронавирусные показатели, а кратно увеличить количество водителей просто невозможно, их столько нет в городе». «В совокупности эти факторы могут приводить к повышению цены, это необходимо для поддержания нужного уровня сервиса», — добавили в «Ситимобиле».

Другие сервисы такси ранее также сообщали РБК, что считают безосновательными подобные жалобы. Об этом, в частности, говорили в сервисе заказа такси «Максим». «На резкое увеличение спроса система автоматически реагирует повышающим коэффициентом, чтобы спрос от пассажиров и предложение от водителей достигали в определенной точке равновесия. Действует классический рыночный механизм», — говорил РБК руководитель отдела по связям с общественностью сервиса Павел Стенников.

Повышающий коэффициент является временной мерой, который формируется автоматически и «позволяет воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, и вместе с тем привлекает на линию больше водителей, чтобы цены на услуги стабилизировались», говорилось в сообщении «Яндекс. Такси», поступившем в РБК.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Кроме того, ценообразование учитывает и количество водителей такси, которые вышли на работу. Из-за снегопада на линию вышло на 25% меньше водителей, чем обычно, говорили РБК и в пресс-службе ГК «Везет».

Автор
Евгения Лебедева
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На московских таксистов пожаловались в прокуратуру из-за цен в снегопады
Бизнес
ФАС займется завышенными ценами на такси во время снегопадов
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