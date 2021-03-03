На московских таксистов пожаловались в прокуратуру из-за цен в снегопады

Проверкой, как формируются цены на услуги такси во время снегопадов, уже занимается ФАС. Общественники просят прокуратуру присоединиться

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ассоциация содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная ассоциация Московской агломерации» (ТАМА) обратилась к прокурору столицы Денису Попову, попросив его проверить механизмы ценообразования у агрегаторов такси, письмо опубликовано на сайте организации. Ассоциация пожаловалась на то, что во время снегопадов в столице цены на услуги такси сильно растут.

В ТАМА утверждают, что в некоторых случаях во время снегопадов стоимость поездок возрастала по сравнению с обычной в пять раз. Рост является следствием работы алгоритмов агрегаторов, которые учитывают, какой в конкретный момент спрос на услуги водителей. Из-за сложных погодных условий спрос на такси растет, увеличивается и цена поездки. В ассоциации считают такой механизм работы несправедливым. «Повышение стоимости поездки происходит именно тогда, когда город и его жители нуждаются в мобильном передвижении... К сожалению, в настоящее время, когда снегопады закончились и фактически улично-дорожная сеть полностью освобождена от снега, стоимость поездки остается завышенной. Фактор погодных условий самым бессовестным образом используется агрегаторами для системного повышения своей прибыли», — говорится в письме. Ассоциация предложила начать переговоры с агрегаторами об изменении этой практики и проверить механизм ценообразования.

В «Яндекс.Такси» в ответ на запрос РБК пояснили, что сами тарифы в сервисе (стоимость 1 км пути и одной минуты) не меняются. «Но итоговая цена поездки формируется на основе множества факторов, в основе которых лежит соотношение количества заказов с количеством доступных машин на линии. Также на цену влияет дорожная ситуация, при которой увеличивается время, проведенное в пути. В зависимости от этих условий алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент, который является вынужденной временной мерой», — объяснили в компании. Это позволяет «воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, и вместе с тем привлекает на линию больше водителей для того, чтобы цены на услуги стабилизировались». В сервисе также напомнили, что во время снегопадов советовали клиентам пользоваться метро и МЦК.

В такси «Максим» обращение в прокуратуру из-за цен на поездок назвали безосновательным. «В такси динамическое ценообразование, цена определяется балансом спроса и предложения в каждый момент времени. На резкое увеличение спроса система автоматически реагирует повышающим коэффициентом, чтобы спрос от пассажиров и предложение от водителей достигали в определенной точке равновесия. Действует классический рыночный механизм», — объяснили в сервисе. Ухудшение погодных условий влияет и на условия работы водителей: ухудшается дорожная обстановка, возникают пробки. «Простая мысль: если водитель едет в восемь раз дольше, то и цена должна увеличиться в разы», — считают в «Максиме».

В агрегаторе «Везёт» также заявили, что тариф во время снегопадов не меняется, в отличие от конечной стоимости поездки: «Динамическое ценообразование на услуги такси учитывает множество факторов, например, затрудненность движения и количество активных водителей на линии. Самые снежные дни в столице и многих других городах Центральной России выпали на выходные 13–14 февраля. Высокая стоимость поездок была обусловлена высоким спросом и нехваткой перевозчиков: в эти дни на линию вышли на 25% меньше водителей, чем обычно». Число водителей на линии снижалось, например, потому, что некоторые таксисты боялись садиться за руль в потенциально аварийных условиях.