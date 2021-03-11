В Британии выявили несколько случаев нового штамма коронавируса

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В Великобритании выявили четыре случая нового штамма коронавируса, который ранее был назван VUI. Об этом сообщает британское управление по охране общественного здоровья.

Согласно сообщению, три случая были обнаружены в Южном Глостершире и один — в Западном Йоркшире.

Общее число случаев нового штамма коронавируса в Великобритании на сегодня достигает десяти — семь в Англии и три в Шотландии. Первых два случая были зафиксированы в Великобритании 4 марта у лиц, недавно посетивших Антигуа.

В конце 2020 года в Великобритании был выявлен новый штамм коронавируса, получивший официальное название В.1.1.7. Позже этот вариант коронавируса обнаружили и в других странах.