Эксперты оценили решение о запрете блинов с начинкой на Масленицу

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Власти Нижегородской области ввели запрет на продажу блинов с начинкой во время масленичных гуляний. Опрошенные РБК эксперты оценили это решение.

Блины с начинкой могут быть небезопасны для потребителей, в случае если санитарные нормы их приготовления и хранения не были соблюдены. Во время масленичных гуляний специалисты советуют отдать предпочтение выпечке без начинки.

«Блины — это монопродукт, и соблюдение всех гигиенических процедур для блинов без начинки значительно легче. Добавление начинок создает определенную опасность. Есть разные требования к приготовлению начинок, содержанию, хранению — риск микробиологической порчи этой продукции резко повышается. Особенно в случае мясной начинки. Предпочтение в блинах стоит отдать «пустым», — предупредил в беседе с РБК научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологий, главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян.

По мнению эксперта, наибольшую опасность могут представлять блины с вареным мясом, рыбой и творогом, так как эти продукты относятся к скоропортящимся и требуют особенно тщательного соблюдения гигиенических требований. «При необходимости можно отдельно приобрести себе начинку и наполнять — икрой, рыбой или чем-то еще по вкусу. Это уже выбор человека, который покупает свежие продукты и сам их добавляет», — советует диетолог.

Организовать продажу во время масленичных гуляний блинов с начинкой безопасно для покупателей можно, однако потребует определенных условий. Об этом заявил РБК историк кухни Павел Сюткин.