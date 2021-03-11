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Эксперты оценили решение о запрете блинов с начинкой на Масленицу

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Власти Нижегородской области ввели запрет на продажу блинов с начинкой во время масленичных гуляний. Опрошенные РБК эксперты оценили это решение. 

Блины с начинкой могут быть небезопасны для потребителей, в случае если санитарные нормы их приготовления и хранения не были соблюдены. Во время масленичных гуляний специалисты советуют отдать предпочтение выпечке без начинки.

«Блины — это монопродукт, и соблюдение всех гигиенических процедур для блинов без начинки значительно легче. Добавление начинок создает определенную опасность. Есть разные требования к приготовлению начинок, содержанию, хранению — риск микробиологической порчи этой продукции резко повышается. Особенно в случае мясной начинки. Предпочтение в блинах стоит отдать «пустым», — предупредил в беседе с РБК научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологий, главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян.

По мнению эксперта, наибольшую опасность могут представлять блины с вареным мясом, рыбой и творогом, так как эти продукты относятся к скоропортящимся и требуют особенно тщательного соблюдения гигиенических требований. «При необходимости можно отдельно приобрести себе начинку и наполнять — икрой, рыбой или чем-то еще по вкусу. Это уже выбор человека, который покупает свежие продукты и сам их добавляет», — советует диетолог.

Организовать продажу во время масленичных гуляний блинов с начинкой безопасно для покупателей можно, однако потребует определенных условий. Об этом заявил РБК историк кухни Павел Сюткин.

В Нижнем Новгороде на Масленицу запретили продавать блины с начинкой
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

«Наиболее распространенные для нашего общепита блинчики с мясной начинкой, обжаренный фарш. Если такая начинка производится в неконтролируемых условиях, хранится и продается на улице, возникает угроза здоровью покупателей в силу того, что санитарные нормы не соблюдаются, — опасается он. — Вести речь о полном запрете, наверное, не совсем разумно, мы имеем примеры, когда в Москве на праздниках города рестораны торгуют продукцией на улице с соблюдением всех норм. Проведено электричество в павильоны, работают холодильники, плиты, где можно разогреть продукцию. Все привозится в соответствующей упаковке, кулинарных емкостях». Специалист предположил, что запрет продажи блинов с начинкой — наиболее простой путь, к которому прибегают в случае осознания невозможности обеспечить все необходимые санитарные меры.

Запрет на продажу блинов с начинкой во время масленичных гуляний введен в Нижегородской области. Такое решение принял глава региона Глеб Никитин. «Продажа (реализация) блинов возможна при соблюдении следующих условий: тесто для блинов изготавливается в стационарных условиях; при приготовлении блинов обязательно используются перчатки, маски; применение начинки не допускается», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте областной администрации.

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