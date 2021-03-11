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В Нижнем Новгороде на Масленицу запретили продавать блины с начинкой

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Нижегородской области запретили продажу блинов с начинкой во время праздничных гуляний на масленичной неделе. Соответствующие ограничения утвердил губернатор Глеб Никитин, сообщается на сайте главы региона.

«Продажа (реализация) блинов возможна при соблюдении следующих условий: тесто для блинов изготавливается в стационарных условиях; при приготовлении блинов обязательно используются перчатки, маски; применение начинки не допускается», — говорится в сообщении.

Помимо этого, согласно требованиям, продавать блины будет можно лишь в индивидуальной одноразовой упаковке, а в торговых точках должны быть антисептики для посетителей. К тому же в этот раз посетителям гуляний будет запрещено дегустировать продовольственные товары на ярмарках.

ЦБ подсчитал стоимость приготовления блинов в Москве перед Масленицей
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Никитин призвал жителей региона по возможности не посещать массовые мероприятия и отметить Масленицу в кругу родных и близких.

В 2021 году Масленица празднуется с 8 по 14 марта.

Ранее Банк России подсчитал стоимость приготовления блинов в Москве на Масленицу. Так, стопка блинов для столичной семьи из четырех человек обойдется в 125 руб., а для подмосковной — 118 руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Нижний Новгород Масленица запрет блины Глеб Никитин
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