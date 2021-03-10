Глава совета по вакцинации ФРГ оценил шанс на одобрение «Спутника V» в ЕС

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Разработанная в России вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» создана специалистами, имеющими большой опыт в своем деле, заявил в интервью газете Rheinische Post немецкий эксперт Томас Мертенс.

«Это хорошая вакцина, которая, по всей видимости, когда-нибудь будет одобрена и в ЕС», — заявил Мертенс (цитата по Reuters), возглавляющий Постоянный комитет по вакцинации (Ständige Impfkommission, STIKO) в Институте Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI — одно из центральных научно-исследовательских учреждений ФРГ, подчинено Минздраву страны).

Мертенс также высоко оценил двухэтапную схему введения «Спутник V», назвав ее «умной конструкцией».

Состоящий из 18 независимых экспертов STIKO разрабатывает и публикует признаваемые медицинским стандартом рекомендации по вакцинации для Германии. На основании его выводов в ФРГ составляется календарь прививок, принимаются критерии оценки безопасности вакцин и т.д.