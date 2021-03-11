Приговоренный к 10 годам колонии экс-глава Удмуртии попросился на свободу

Александр Соловьёв (Фото: Амир Закиров / ТАСС)

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев (занимал пост руководителя республики в 2014-2017 годах), приговоренный в 2020 году к 10 годам лишения свободы, попросил освободить его от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью. Соответствующее ходатайство поступило в вынесший приговор Завьяловский районный суд, сообщает ТАСС со ссылкой на судебный департамент Удмуртии.

«Поступило ходатайство осужденного Соловьева А.В. об освобождении от наказания в связи с болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ. Соловьев А. В. отбывает наказание в виде лишения свободы, находится в медицинском учреждении ФСИН России», — сказано в сообщении.

В соответствии со ст. 81 Уголовного кодекса, суд может освободить от отбывания наказания человека, заболевшего после совершения преступления «тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания», либо лишающей его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими.

Ходатайство Соловьева планируется рассмотреть в суде 18 марта, заседание пройдет в закрытом режиме.

16 февраля уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников сообщил, что Соловьев был направлен в одно из медицинских учреждений Ижевска. 20 февраля появилась информации о смерти экс-главы республики, однако позднее региональное управление ФСИН ее опровергло.