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Приговоренный к 10 годам колонии экс-глава Удмуртии попросился на свободу

Александр Соловьёв
Александр Соловьёв (Фото: Амир Закиров / ТАСС)

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев (занимал пост руководителя республики в 2014-2017 годах), приговоренный в 2020 году к 10 годам лишения свободы, попросил освободить его от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью. Соответствующее ходатайство поступило в вынесший приговор Завьяловский районный суд, сообщает ТАСС со ссылкой на судебный департамент Удмуртии.

«Поступило ходатайство осужденного Соловьева А.В. об освобождении от наказания в связи с болезнью в соответствии со ст. 81 УК РФ. Соловьев А. В. отбывает наказание в виде лишения свободы, находится в медицинском учреждении ФСИН России», — сказано в сообщении.

В соответствии со ст. 81 Уголовного кодекса, суд может освободить от отбывания наказания человека, заболевшего после совершения преступления «тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания», либо лишающей его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими.

Ходатайство Соловьева планируется рассмотреть в суде 18 марта, заседание пройдет в закрытом режиме.

16 февраля уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников сообщил, что Соловьев был направлен в одно из медицинских учреждений Ижевска. 20 февраля появилась информации о смерти экс-главы республики, однако позднее региональное управление ФСИН ее опровергло.

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Соловьева задержали в апреле 2017 года. Экс-главу региона обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете заявили, что в 2014–2016 годах он получил взятки от строителей мостов через реки Буй и Кама возле удмуртского города Камбарка, в частности 139 млн руб. от строителей и еще 2,7 млн руб. в виде доли в коммерческой организации. После задержания Соловьева президент Владимир Путин отправил его в отставку с поста главы Удмуртии «в связи с утратой доверия».

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