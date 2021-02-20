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Во ФСИН опровергли смерть осужденного за взятки экс-главы Удмуртии

Осенью 2020-го Александр Соловьев получил десять лет колонии за получение взяток. Данные о его смерти ранее появились в одном из Telegram-каналов
Александр Соловьев
Александр Соловьев (Фото: Амир Закиров / ТАСС)

Информация о смерти бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, который был признан виновным в получении взяток, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

«В настоящее время А.В.Соловьев по профилю заболевания проходит специализированное лечение в ведущем ЛПУ минздрава Удмуртии. Состояние здоровья стабильное», — говорится в сообщении.

О смерти Соловьева ранее написал Telegram-канал «Это Щукин». «Сегодня в час ночи в больнице умер Соловьев Александр Васильевич. Бог ему теперь судья», — говорилось в публикации.

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Общество
Александр Соловьев

16 февраля уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников сообщил, что Соловьев был направлен в одно из медицинских учреждений Ижевска. «Действительно, он нуждается в серьезном медицинском обследовании», — говорил он, не уточнив, насколько тяжелое состояние экс-главы республики.

Соловьева задержали в апреле 2017 года. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Экс-главу региона обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В Следственном комитете заявили, что в 2014–2016 годах он получил взятки от строителей мостов через реки Буй и Кама возле удмуртского города Камбарка, в частности 139 млн руб. от строителей и еще 2,7 млн руб. в виде доли в коммерческой организации. После задержания Соловьева президент Владимир Путин отправил его в отставку с поста главы Удмуртии «в связи с утратой доверия».

В октябре прошлого года Соловьева приговорили к десяти годам колонии строгого режима за получение взяток. Суд также назначил ему штраф в размере 275 млн руб. Обвинение просило приговорить Соловьева к 13 годам лишения свободы и штрафу 280 млн руб.

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Автор
Михаил Юшков
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