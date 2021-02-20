Во ФСИН опровергли смерть осужденного за взятки экс-главы Удмуртии

Осенью 2020-го Александр Соловьев получил десять лет колонии за получение взяток. Данные о его смерти ранее появились в одном из Telegram-каналов

Александр Соловьев (Фото: Амир Закиров / ТАСС)

Информация о смерти бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, который был признан виновным в получении взяток, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

«В настоящее время А.В.Соловьев по профилю заболевания проходит специализированное лечение в ведущем ЛПУ минздрава Удмуртии. Состояние здоровья стабильное», — говорится в сообщении.

О смерти Соловьева ранее написал Telegram-канал «Это Щукин». «Сегодня в час ночи в больнице умер Соловьев Александр Васильевич. Бог ему теперь судья», — говорилось в публикации.

16 февраля уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников сообщил, что Соловьев был направлен в одно из медицинских учреждений Ижевска. «Действительно, он нуждается в серьезном медицинском обследовании», — говорил он, не уточнив, насколько тяжелое состояние экс-главы республики.