Экс-главу Удмуртии суд приговорил к 10 годам колонии

Обвиненный во взятке Александр Соловьев будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 275 млн руб.

Александр Соловьев (Фото: Амир Закиров / ТАСС)

Завьяловский районный суд Удмуртии приговорил бывшего главу республики Александра Соловьева к десяти годам колонии строгого режима за получение взятки, сообщает ТАСС.

«Определить окончательное наказание в виде десяти лет колонии строгого режима», — сказал судья.

Суд также назначил ему штраф в размере 275 млн руб., Соловьева взяли под стражу в зале суда, сообщили РБК в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Обвинение просило суд приговорить Соловьева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу 280 млн руб. Прокуратура также дополнительно попросила суд лишить Соловьева права в течение трех лет после выхода на свободу занимать должности, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, а также с выполнением административных, организационно-распорядительных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления.