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Экс-главу Удмуртии суд приговорил к 10 годам колонии

Обвиненный во взятке Александр Соловьев будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 275 млн руб.
Александр Соловьев
Александр Соловьев (Фото: Амир Закиров / ТАСС)

Завьяловский районный суд Удмуртии приговорил бывшего главу республики Александра Соловьева к десяти годам колонии строгого режима за получение взятки, сообщает ТАСС.

«Определить окончательное наказание в виде десяти лет колонии строгого режима», — сказал судья.

Суд также назначил ему штраф в размере 275 млн руб., Соловьева взяли под стражу в зале суда, сообщили РБК в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Обвинение просило суд приговорить Соловьева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу 280 млн руб. Прокуратура также дополнительно попросила суд лишить Соловьева права в течение трех лет после выхода на свободу занимать должности, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, а также с выполнением административных, организационно-распорядительных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления.

Суд арестовал экс-главу Удмуртии по делу о крупной взятке
Политика
<p>Александр Соловьев</p>

Следственные органы задержали Соловьева в апреле 2017 года, когда он был главой региона. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере: в Следственном комитете заявили, что в 2014–2016 годах он получил от строителей мостов через реки Буй и Кама около удмуртского города Камбарка взятки — в частности, 139 млн руб. от строителей и еще 2,7 млн руб. в виде доли в коммерческой организации.

По версии обвинения, за эти деньги Соловьев обеспечивал «внеочередную» оплату строительства мостов из федерального и регионального бюджетов, а также выделял лицензии на изучение участка недр, разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси.

После задержания Соловьева президент Владимир Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия».

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Автор
Владислав Гордеев
суд взятка Удмуртия
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Для экс-главы Удмуртии запросили 13 лет колонии и штраф ₽280 млн
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Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России
Политика
Суд арестовал экс-главу Удмуртии по делу о крупной взятке
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