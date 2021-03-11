Сенаторы оценили идею бывшего японского дипломата заблокировать Курилы
Идея бывшего японского дипломата, предложившего заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией, является несбыточной и нерациональной, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Ситуация абсолютно нерешаема в том виде, в каком он ее видит <...> Проливы — это не территориальные воды Японии и не территориальные воды России, и любая блокировка будет расцениваться крайне негативно. Зачем вместо того, чтобы искать пути заключения мирного договора, в том числе совместного осваивания островов Курильской гряды, японцы ставят вопрос таким образом», — сказал РБК Джабаров.
Сенатор Джабаров также напомнил о поправках к Конституции России, которые запрещают отчуждать территории России в пользу другого государства. Он также подчеркнул, что это высказывание принадлежит бывшему дипломату и оно не является официальным мнением МИДа Японии. «Даже отвечать на это не стоит нашим официальным властям», — заключил он.