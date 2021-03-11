Сенаторы оценили идею бывшего японского дипломата заблокировать Курилы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также назвал заявление Каватао противоречащим российской Конституции. В то же время, по его словам, в Японии есть группы людей, которые считают частью страны не только Курильские острова, но и Корейский полуостров.

«В Токио хорошо понимают, что военного решения у этой проблемы быть не может, так что для них это будет харакири — самоубийство. При этом власть вынуждена в политических целях учитывать мнение и этой группы сограждан», — отметил Климов в разговоре с РБК.

В феврале генсекретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что Токио продолжит переговоры с Москвой по Курильским островам, чтобы решить территориальный спор и подписать договор. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда подчеркнула, что возможная передача Курил при заключении мирного договора невозможна.

Курильские острова являются предметом многолетнего спора между Россией и Японией. В Токио считают их оккупированными, поскольку страны не подписали мирный договор после Советско-японской декларации 1956 года. В Москве не раз подчеркивали, что острова вошли в состав СССР и позже России по итогам Второй мировой войны.

Акио Каватао — японский политолог, бывший дипломат. В 1970 году он окончил Токийский университет, после чего начал работать в МИД Японии. Каватао также учился в аспирантуре Центра изучения Советского Союза в Гарварде и на филологическом факультете МГУ. Позднее он возглавил отдел Восточной Европы в японском МИДе. Он также работал в посольстве Японии в России.