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Сенаторы оценили идею бывшего японского дипломата заблокировать Курилы

Устье реки на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Устье реки на побережье Охотского моря на острове Кунашир (Фото: Андрей Зима / РИА Новости)

Идея бывшего японского дипломата, предложившего заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией, является несбыточной и нерациональной, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ситуация абсолютно нерешаема в том виде, в каком он ее видит <...> Проливы — это не территориальные воды Японии и не территориальные воды России, и любая блокировка будет расцениваться крайне негативно. Зачем вместо того, чтобы искать пути заключения мирного договора, в том числе совместного осваивания островов Курильской гряды, японцы ставят вопрос таким образом», — сказал РБК Джабаров.

Японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао в статье в Newsweek Japan предложил продемонстрировать России способность Токио блокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией. Он добавил, что для этого лучше подождать, когда национальная мощь России «снизится, как в 1990-е годы».

В Токио заявили о готовности продолжить переговоры с Москвой по Курилам
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Кацунобу Като

Сенатор Джабаров также напомнил о поправках к Конституции России, которые запрещают отчуждать территории России в пользу другого государства. Он также подчеркнул, что это высказывание принадлежит бывшему дипломату и оно не является официальным мнением МИДа Японии. «Даже отвечать на это не стоит нашим официальным властям», — заключил он.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также назвал заявление Каватао противоречащим российской Конституции. В то же время, по его словам, в Японии есть группы людей, которые считают частью страны не только Курильские острова, но и Корейский полуостров.

«В Токио хорошо понимают, что военного решения у этой проблемы быть не может, так что для них это будет харакири — самоубийство. При этом власть вынуждена в политических целях учитывать мнение и этой группы сограждан», — отметил Климов в разговоре с РБК.

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Мария Захарова

В феврале генсекретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что Токио продолжит переговоры с Москвой по Курильским островам, чтобы решить территориальный спор и подписать договор. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда подчеркнула, что возможная передача Курил при заключении мирного договора невозможна.

Курильские острова являются предметом многолетнего спора между Россией и Японией. В Токио считают их оккупированными, поскольку страны не подписали мирный договор после Советско-японской декларации 1956 года. В Москве не раз подчеркивали, что острова вошли в состав СССР и позже России по итогам Второй мировой войны.

Акио Каватао — японский политолог, бывший дипломат. В 1970 году он окончил Токийский университет, после чего начал работать в МИД Японии. Каватао также учился в аспирантуре Центра изучения Советского Союза в Гарварде и на филологическом факультете МГУ. Позднее он возглавил отдел Восточной Европы в японском МИДе. Он также работал в посольстве Японии в России.

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