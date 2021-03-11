В Краснодаре сотрудники ФСБ увезли судью с рабочего места в наручниках

Сотрудники ФСБ задержали председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака по подозрению в получении взятки. Об этом сообщают РЕН ТВ, а также «Коммерсантъ-Кубань» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Собеседник «Коммерсанта» из Краснодарского краевого суда уточнил, что Байрака забрали с рабочего места в наручниках. По словам другого источника газеты, его подозревают в получении взятки в 2,5 млн руб. По информации РЕН ТВ, судью задержали с поличным во время проведения оперативных мероприятий.

Источник «Коммерсанта» заявил, что задержание проводили сотрудники московского управления ФСБ. РЕН ТВ передает, что в Октябрьском суде провели обыски. «Интерфакс» и «Коммерсантъ-Кубань» подтверждают, что в здании проводились следственные действия.

Геннадий Байрак начал карьеру в Октябрьском райсуде в 1997 году с должности судьи, на которой проработал до 2008 года. Затем он стал заместителем председателя райсуда, а в 2015 занял пост председателя. Является судьей II квалификационного класса, кандидатом юридических наук, заслуженным юристом Кубани. Награжден медалью «За выдающиеся вклад в развитие Кубани» II степени.