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ФСБ сообщила о попытке африканца дать взятку за въезд в Россию 5 человек

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
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Федеральная служба безопасности и Следственный комитет пресекли проникновение в Россию нелегальных мигрантов из Африки. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий при попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран», — говорится в сообщении.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В ФСБ говорят, что с помощью взятки иностранец хотел позволить пяти своим соотечественникам попасть транзитом на территорию России с помощью поддельных документов. Куда мигранты намеревались выдвинуться дальше, в ведомстве не уточняют.

В итоге в отношении организатора канала незаконной миграции возбудили уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК) и поместили его в СИЗО. Сейчас решается вопрос о заведении дела по еще одной статье — об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК).

В феврале правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предложило ввести обязательное прохождение биометрического и медицинского контроля для мигрантов, которые прибывают в Россию. Речь идет о тех, кто может въезжать на территорию страны более чем на три месяца. Прежде всего это касается граждан Евразийского экономического союза, приезжающих в Россию работать.

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