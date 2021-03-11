ФСБ сообщила о попытке африканца дать взятку за въезд в Россию 5 человек

Видео: ФСБ России

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Федеральная служба безопасности и Следственный комитет пресекли проникновение в Россию нелегальных мигрантов из Африки. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий при попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран», — говорится в сообщении.

В ФСБ говорят, что с помощью взятки иностранец хотел позволить пяти своим соотечественникам попасть транзитом на территорию России с помощью поддельных документов. Куда мигранты намеревались выдвинуться дальше, в ведомстве не уточняют.