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Синоптик пообещал аномальное потепление в Сибири и на Дальнем Востоке

В ближайшие дни в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока наступит аномальное потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Очень теплая погода [ожидается с 11 марта] на юге Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа», — уточнил он.

В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Центральной России
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Во Владивосток придет потепление до 8-9 градусов выше нуля, в Хабаровске, Амурской области и Благовещенске воздух прогреется до плюс 6-8 градусов. Жителей Иркутска ждет потепление до плюс 8 градусов. В Тыве, Бурятии — плюс 4 градуса, в Красноярске — 0 градусов.

По словам синоптика, такая температура на 8-10 градусов превышает норму. В Забайкалье будет теплее средних значений на 12 градусов.

Ранее Вильфанд говорил, что в Москве и других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) к 13–14 марта ожидается потепление. «Мы ожидаем, что температура будет близка к нулевой отметке. Просто очень заметное повышение температуры будет», — сказал Вильфанд, отметив, что потепление в регионах к востоку от Москвы будет чуть постепеннее, чем к западу.

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