Синоптик пообещал аномальное потепление в Сибири и на Дальнем Востоке

В ближайшие дни в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока наступит аномальное потепление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Очень теплая погода [ожидается с 11 марта] на юге Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа», — уточнил он.

Во Владивосток придет потепление до 8-9 градусов выше нуля, в Хабаровске, Амурской области и Благовещенске воздух прогреется до плюс 6-8 градусов. Жителей Иркутска ждет потепление до плюс 8 градусов. В Тыве, Бурятии — плюс 4 градуса, в Красноярске — 0 градусов.

По словам синоптика, такая температура на 8-10 градусов превышает норму. В Забайкалье будет теплее средних значений на 12 градусов.