В Коврове загорелся завод, где делают РПГ и пулеметы Калашникова

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

В городе Коврове Владимирской области возник пожар в производственном здании, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило 11 марта в 05:03. Прибывшие на место пожарные обнаружили сильное задымление в трехэтажном железобетонном здании.По предварительным данным, огнем охвачено 300 кв. м, на момент пожара в здании никого не было. На месте работают 50 человек и 18 единиц техники.

Здание, где начался пожар, расположено по адресу: ул. Труда, 4. Согласно сервису «Яндекс.Карты», по этому адресу находится завод им. В.А. Дегтярева. «Зебра ТВ» со ссылкой на МЧС уточняет, что загорелся один из корпусов предприятия. Пожар возник на третьем этаже здания. По словам работников, горит лакокрасочный цех.

ГТРК «Владимир» сообщает, что пожар на заводе им. Дегтярева локализовали на площади 800 кв. м в 08:15, а в 08:30 было ликвидировано открытое горение.

РБК направил запрос на завод им. В.А. Дегтярева.