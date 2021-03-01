Женщина погибла в результате ЧП на химическом заводе в Подмосковье

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Московской области произошла технологическая вспышка в цеху Краснозаводского химического завода, в результате чего погиб человек. Об этом РБК сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно сообщению, информация о происшествии на заводе по адресу: Сергиев-Посад, пл. Рдултовского, д. 1, поступила в 08:35 1 марта. В главке уточнили, что вспышка в цехе произошла из-за нарушения технологического процесса и правил безопасности труда.

В результате происшествия погибла женщина. Ранее сообщалось, что она пострадала.

После вспышки пожара и разрушений в цеху не последовало. Всего на место происшествия для ликвидации последствий прибыли 15 человек и пять единиц техники.