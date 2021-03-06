Общество , 06 мар, 10:13
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В Оренбуржье из-за пожара частично обрушилась крыша мясокомбината
Сотрудники МЧС Оренбургской области ликвидировали пожар на Новотроицком мясокомбинате. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«На момент возгорания в цехе людей не находилось. Пострадавших, погибших нет. Произошло частичное обрушение кровли», — говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м, никто не пострадал.
«На данный момент открытое горение ликвидировано. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Дознаватели установят причину пожара», — говорится в сообщении.