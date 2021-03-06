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Рублев оценил свои шансы против Циципаса в 1/2 турнира в Роттердаме

Помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом

Storytel назвал самых популярных зарубежных писательниц у россиянок

За семь лет «Город идей» провел 31 краудсорсинг-проект​

Рогозин поблагодарил США за «пинок» для оптимизации цен на пуски ракет

Капризова признали первой звездой матча НХЛ

Netflix и «Кинопоиск» потеснили Okko и ivi в пандемию

Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест

В России третий день подряд выявили более 11 тыс. случаев COVID-19

Что происходит. Все о главных событиях сферы криптовалют начала 2021 года

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 марта

Дубль Ничушкина принес «Колорадо» победу в матче НХЛ

В Оренбуржье из-за пожара частично обрушилась крыша мясокомбината

СМИ узнали о тайной взаимной высылке дипломатов России и Франции