В Томске «заминировали» 11 школ

В Томске неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких школ, полиция проверяет информацию. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на вице-губернатора Игоря Толстоносова, курирующего вопросы безопасности, передает ТАСС.

«Звонки поступили рано утром, до начала занятий, поэтому в большинстве случаев эвакуационных мероприятий проводить не потребовалось. Сейчас оперативники проверяют 11 томских школ», — уточняется в сообщении.

Вице-губернатор отметил, что, по всем признакам, речь идет о ложных сообщениях.

8 февраля из-за ложных сообщений о минировании отменили занятия первой смены во всех школах Красноярска, также полностью отменили уроки в школах города Тында и 149 школах Сахалинской области.