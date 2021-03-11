Байден поручил закупить еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson

Президент США Джозеф Байден поручил Минздраву страны закупить еще 100 млн доз вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson. Об этом он заявил на встрече с руководством Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck, передает NBC.

«Нам нужна максимальная гибкость. Всегда есть шанс, что мы столкнемся с неожиданными проблемами или возникнет новая потребность в вакцинах», — сказал американский лидер.

Байден пообещал, что если в США появится избыток вакцины, он «поделится им с остальным миром».

Вакцину Johnson & Johnson одобрили в США в конце февраля. В отличие от других средств, она вводится однократно.