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Байден поручил закупить еще 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson

Президент США Джозеф Байден поручил Минздраву страны закупить еще 100 млн доз вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson. Об этом он заявил на встрече с руководством Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck, передает NBC.

«Нам нужна максимальная гибкость. Всегда есть шанс, что мы столкнемся с неожиданными проблемами или возникнет новая потребность в вакцинах», — сказал американский лидер.

Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины
Политика
Джо Байден

Байден пообещал, что если в США появится избыток вакцины, он «поделится им с остальным миром».

Вакцину Johnson & Johnson одобрили в США в конце февраля. В отличие от других средств, она вводится однократно.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) указало, что препарат эффективен в 66–67% случаев при предотвращении заболевания «умеренной» тяжести и в 77–85% случаев — при предотвращении тяжелых случаев. Сама компания оценила эффективность своего препарата после третьей фазы клинических испытаний в 66–72%.

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Байден в начале февраля заявил, что для каждого американца закуплено достаточно доз вакцины, однако ее распространению мешают «гигантские» логистические проблемы.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в Штатах превысило 29 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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коронавирус Джо Байден вакцина госзакупка
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