В США заявили о планах России помешать им получить вакцину от COVID-19

В контрразведке США заявили, что Россия пытается помешать США получить вакцину от коронавируса. Помимо нее, этим также якобы занимаются еще две страны

Фото: Taimy Alvarez / AP

Россия, Китай и Иран пытаются помешать Соединенным Штатам получить вакцину от COVID-19, заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst.

«Как только мы это сделаем [получим вакцину], они несомненно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину», — сказал он.

Каких-либо доказательств в подтверждение сказанного глава американской контрразведки не привел.

По словам Эванины, Россия начала использовать новую тактику по сравнению с той, что якобы была в 2016 году. «Изменение заключается в том, что россияне больше не пользуются ботами и фабриками троллей, потому что их поймали. Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее», — заявил глава контрразведки США.