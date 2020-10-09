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В США заявили о планах России помешать им получить вакцину от COVID-19

В контрразведке США заявили, что Россия пытается помешать США получить вакцину от коронавируса. Помимо нее, этим также якобы занимаются еще две страны
Фото:Taimy Alvarez / AP
Фото: Taimy Alvarez / AP

Россия, Китай и Иран пытаются помешать Соединенным Штатам получить вакцину от COVID-19, заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst.

«Как только мы это сделаем [получим вакцину], они несомненно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину», — сказал он.

Каких-либо доказательств в подтверждение сказанного глава американской контрразведки не привел.

По словам Эванины, Россия начала использовать новую тактику по сравнению с той, что якобы была в 2016 году. «Изменение заключается в том, что россияне больше не пользуются ботами и фабриками троллей, потому что их поймали. Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее», — заявил глава контрразведки США.

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По мнению Эванины, Россия стремится «посеять раздор и уничтожить демократию» в Соединенных Штатах.

Россия объявила о регистрации первой в стране и мире вакцины от коронавируса 11 августа. Препарат разработал московский Центр им. Гамалеи.

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В США его появление встретили скептически. В частности, в эффективности и безопасности российской вакцины усомнился главный инфекционист США Энтони Фаучи, который отметил, что в Соединенных Штатах работают «над полдюжиной или больше вакцин».

«Так что если бы мы хотели рискнуть и причинить боль множеству людей или дать им что-то, что не работает, мы могли бы начать делать это, знаете ли, на следующей неделе. Однако это работает не так», — заявил он. В результате США отказались использовать российскую вакцину. Свой препарат от COVID-19 они пока не получили.

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Фото:Татьяна Воронцова / ТАСС

Под сомнение эффективность первой российской вакцины поставила и официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. «Россия «зарегистрировала» ее еще до начала испытаний фазы III. Независимые эксперты также поставили под сомнение достоверность опубликованных Россией данных о первой и второй фазах испытаний Sputnik V», — написала она.

В посольстве России в США в ответ попросили американскую сторону бороться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а не с российской вакциной от вируса. В Минздраве отметили, что причин сомневаться в возможности применения российской вакцины от COVID-19 нет, а доверие к медицинским препаратам завоевывается годами.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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