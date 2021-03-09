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Премьер Таиланда распылил антисептик на журналистов

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После вопроса о возможных перестановках в правительстве премьер Таиланда Прают Чан-оча распылил на журналистов спрей-дезинфектор. Инцидент, как сообщает агентство Anadolu, произошел на еженедельной пресс-конференции. Журналисты попросили главу правительства назвать конкретные фамилии новых членов кабинета.

Прают вместо ответа обошел сидящих журналистов, распыляя на них дезинфицирующее средство. При этом он посоветовал им заниматься своим делом. Он покинул брифинг, продолжая распылять спрей вокруг себя.

Материал дополняется.

Автор
Владислав Гордеев
Таиланд кабинет министров дезинфекция
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