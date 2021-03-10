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Пандемия коронавируса ,  
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Иордания разрешила применять «Спутник V»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Иордания одобрила экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба управления по санитарному надзору и за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства.

Глава управления Наззар Мехидат сообщил, что применение «Спутника V» было разрешено после «длительного периода изучения технической документации», которую предоставила Россия.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Вчера вечером нам предоставили документы, после чего мы завершили техническое исследование вакцины», — заявил Мехидат.

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили информацию, добавив, что теперь «Спутник V» одобрен в 49 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

Ранее в РФПИ сообщили, что российскую вакцину против коронавируса также зарегистрировали в Кении и Марокко. В фонде уточнили, что в обеих странах препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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