Иордания разрешила применять «Спутник V»

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Иордания одобрила экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба управления по санитарному надзору и за качеством пищевых продуктов и медикаментов королевства.

Глава управления Наззар Мехидат сообщил, что применение «Спутника V» было разрешено после «длительного периода изучения технической документации», которую предоставила Россия.

«Вчера вечером нам предоставили документы, после чего мы завершили техническое исследование вакцины», — заявил Мехидат.

В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили информацию, добавив, что теперь «Спутник V» одобрен в 49 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.