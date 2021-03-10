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Пандемия коронавируса ,  
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Попова исключила широкое распространение новых мутаций COVID-19 в России

Анна Попова
Анна Попова (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Новые мутации коронавирусной инфекции в России не получили широкого распространения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, ее слова передает ТАСС.

«На сегодняшний день пока широкого распространения новых изменившихся вирусов в России нет, однако вместе с тем находки есть, мы их видим и стараемся тщательно блокировать всех, кто имел контакты с больными разными видами коронавируса», — сказала Попова.

По ее словам, в стране были зарегистрированы только единичные случаи заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщала, что всего в России было выявлено более 3,5 тыс. мутаций коронавируса. Она также отмечала, что почти все они представлены лишь единичными случаями, широкое распространение получили только семь вариантов вируса, однако и их распространенность в популяции не превышает 5%.

За прошедшие сутки в России выявлено 9079 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Этот показатель оказался минимальным почти за полгода: в последний раз о меньшем числе заражений за одни сутки оперативный штаб отчитывался 1 октября 2020 года, тогда было выявлено 8945 случаев.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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