Попова исключила широкое распространение новых мутаций COVID-19 в России

Анна Попова (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Новые мутации коронавирусной инфекции в России не получили широкого распространения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, ее слова передает ТАСС.

«На сегодняшний день пока широкого распространения новых изменившихся вирусов в России нет, однако вместе с тем находки есть, мы их видим и стараемся тщательно блокировать всех, кто имел контакты с больными разными видами коронавируса», — сказала Попова.

По ее словам, в стране были зарегистрированы только единичные случаи заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщала, что всего в России было выявлено более 3,5 тыс. мутаций коронавируса. Она также отмечала, что почти все они представлены лишь единичными случаями, широкое распространение получили только семь вариантов вируса, однако и их распространенность в популяции не превышает 5%.