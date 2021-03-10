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Пандемия коронавируса ,  
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Число заражений COVID-19 в России сократилось до минимума с 1 октября

Максимальное число заражений за последние сутки зафиксировали в Москве — здесь выявлено 1116 больных COVID-19. Общее число смертей от COVID-19, по данным федерального штаба, превысило 90 тыс.
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 9079 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из сообщения федерального оперативного штаба. Это показатель оказался минимальным почти за полгода — в последний раз о меньшем числе заражений за одни сутки оперативный штаб отчитывался 1 октября 2020 года (8945 случаев).

Максимальное число заражений за последние сутки зафиксировали в Москве — здесь выявлено 1116 больных COVID-19. Кроме того, в топ-10 регионов по числу заболевших вошли:

  • Санкт-Петербург — 959;
  • Нижегородская область — 378;
  • Московская область — 291;
  • Ростовская область — 258;
  • Воронежская область — 254;
  • Самарская область — 254;
  • Иркутская область — 202;
  • Саратовская область — 172;
  • Пермский край — 153

За сутки от COVID-19, по данным федерального штаба, в России умерло 466 человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург - 52;
  • Москва - 51;
  • Московская область - 31;
  • Самарская область - 15

С момента начала пандемии число жертв болезни превысило 90 тыс., достигнув отметки 90 275. Однако, по данным Росстата, уже к концу января 2021 года в России скончалось 200 432 человека, зараженных COVID-19.

Число умерших россиян с COVID-19 превысило 200 тыс. человек
Общество
Фото:Артур Новосильцев / ТАСС

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Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Евгений Калюков
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