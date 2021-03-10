Число заражений COVID-19 в России сократилось до минимума с 1 октября
За последние сутки в России выявлено 9079 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из сообщения федерального оперативного штаба. Это показатель оказался минимальным почти за полгода — в последний раз о меньшем числе заражений за одни сутки оперативный штаб отчитывался 1 октября 2020 года (8945 случаев).
Максимальное число заражений за последние сутки зафиксировали в Москве — здесь выявлено 1116 больных COVID-19. Кроме того, в топ-10 регионов по числу заболевших вошли:
- Санкт-Петербург — 959;
- Нижегородская область — 378;
- Московская область — 291;
- Ростовская область — 258;
- Воронежская область — 254;
- Самарская область — 254;
- Иркутская область — 202;
- Саратовская область — 172;
- Пермский край — 153
За сутки от COVID-19, по данным федерального штаба, в России умерло 466 человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в следующих регионах:
- Санкт-Петербург - 52;
- Москва - 51;
- Московская область - 31;
- Самарская область - 15