Число заражений COVID-19 в России сократилось до минимума с 1 октября

Максимальное число заражений за последние сутки зафиксировали в Москве — здесь выявлено 1116 больных COVID-19. Общее число смертей от COVID-19, по данным федерального штаба, превысило 90 тыс.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 9079 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, следует из сообщения федерального оперативного штаба. Это показатель оказался минимальным почти за полгода — в последний раз о меньшем числе заражений за одни сутки оперативный штаб отчитывался 1 октября 2020 года (8945 случаев).

Максимальное число заражений за последние сутки зафиксировали в Москве — здесь выявлено 1116 больных COVID-19. Кроме того, в топ-10 регионов по числу заболевших вошли:

Санкт-Петербург — 959;

Нижегородская область — 378;

Московская область — 291;

Ростовская область — 258;

Воронежская область — 254;

Самарская область — 254;

Иркутская область — 202;

Саратовская область — 172;

Пермский край — 153

За сутки от COVID-19, по данным федерального штаба, в России умерло 466 человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в следующих регионах: