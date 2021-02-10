Путин предостерег от «игр в статистику» из-за зарплат бюджетников

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам работников важнейших для общества и страны сфер, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Путин напомнил, что достигнутый уровень зарплат сотрудников ряда сфер не должен снижаться, «что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство». Однако, продолжал президент, по сути поставленной задачи «многое в мелочах меняется».

Он подчеркнул, что смысл — в обеспечении достойного уровня оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб, «важнейших для общества и страны сфер».

«Однако очень часто мы видим, ну, во всяком случае, бывает, так скажем аккуратненько, что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей», — указал президент.

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