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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

Фото: Александр Новиков / Global Look Press
Фото: Александр Новиков / Global Look Press

Ночь с 8 на 9 марта в Москве стала самой холодной с начала календарной весны — температура воздуха опустилась до минус 14,6 градуса. Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На текущий момент в Москве температура воздуха опустилась до отметки — 14,6 градуса. С этим показателем минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала календарной весны», — сказал Леус.

Синоптик сообщил о погоде в европейской части России в начале марта
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram сообщает, что в Подмосковье ночью температура местами достигла 24 градусов мороза.

По его словам, в столице 9 марта ожидается от минус 9 до минус 11 градусов, а в Московской области — от 8 до 13 градусов мороза. Тишковец уточняет, что это — аномально холодная температура, на 10–12 градусов ниже мартовской нормы.

Погодные условия в регионе, по словам Тишковца, определяет рост атмосферного давления.

За прошедшую зиму рекордно низкой температура в Москве стала в ночь с 22 на 23 февраля. В столице было 24,5 градуса мороза, в Подмосковье — минус 31,7. Тишковец тогда сообщал, что последний раз такая погода была зафиксирована в 1956 году.

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