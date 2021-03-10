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Ученые сообщили о наступлении к 2100 году долгого лета и короткой зимы

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

К 2100 году продолжительность лета в Северном полушарии может достичь полугода, а зима будет длиться менее двух месяцев, следует из результатов исследования китайских ученых, их публикует American Geophysical Union. 

Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления, сказал один из авторов исследования, океанограф Юпинь Гуан.

Ученые изучили климатические данные с 1952 по 2011 год и установили, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Продолжительность весны и осени также уменьшилась — с 124 до 115 и с 87 до 82 дней соответственно.

«Соответственно, весна и лето начинались раньше, а осень и зима — позже. Средиземноморский регион и Тибетское нагорье претерпели самые большие изменения в своих сезонных циклах», — отмечается в исследовании.

Климатические изменения, предупреждают авторы исследования, не пройдут без последствий: они окажут влияние на сельское хозяйство, здоровье людей и окружающую среду.

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Фото:Alan J Scullard / UIG / ТАСС

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщала о наступлении новой климатической эпохи в России. Об этом свидетельствует сочетание сильных морозов и осадков нынешней зимой, пояснила она. При этом, по словам синоптика, смена эпохи протекает медленно, процесс начался около пяти-шести лет назад.

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Научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН Игорь Мохов, в свою очередь, заявил, что при глобальном потеплении смена климатической эпохи ожидаема, этот процесс тянется давно. «Просто сейчас более ярко и интенсивно это проявляется из-за потепления», — сказал он. Мохов пояснил, что при изменении климата вероятность проникновения холодного воздуха с севера, арктических широт увеличивается, также могут чередоваться положительные и отрицательные температурные аномалии. 2021 год ученый ожидает более холодным, чем прошлый, что говорит об аномалии на фоне «общевековой традиции».

ученые глобальное потепление изменение климата
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