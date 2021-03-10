СМИ узнали о большом сроке, за который прокуратура утверждала дело Меня

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу аудитора Счетной палаты Михаила Меня, надзорное ведомство, по словам адвокатов, изучало материалы по делу, собранные Следственным комитетом, в течение месяца, пишет газета «Коммерсантъ». Обычно изучение материалов занимает десять дней, указывает издание.

«Мы полагали, что в Генпрокуратуре не станут в них вчитываться, быстро утвердив обвинение. Но в Генпрокуратуре отнеслись к этому вопросу ответственно, потратив все 30 дней, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом для сложных и с большим объемом дел», — сказал адвокат Меня Мурад Мусаев.

По словам адвоката другого фигуранта дела, бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области Павла Конькова, Анны Котковой, обвиняемые завершили ознакомление с материалами дела еще в конце января.

«Но о том, что в прокуратуре серьезно отнеслись к их изучению, стало ясно по истечении десятидневного срока с момента поступления материалов в надзорное ведомство», — сообщила защитник. О том, что Генпрокуратура затратит на их изучение месяц, она и ее подзащитный узнали во время заседания суда 25 февраля, на котором рассматривалось продление срока домашнего ареста, добавила Коткова.

Газета отмечает, что срок давности по делу Меня истекает в 20-х числах апреля, из-за чего никто из обвиняемых реальный срок не получит.