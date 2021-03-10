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Дело Михаила Меня ,  
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СМИ узнали о большом сроке, за который прокуратура утверждала дело Меня

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу аудитора Счетной палаты Михаила Меня, надзорное ведомство, по словам адвокатов, изучало материалы по делу, собранные Следственным комитетом, в течение месяца, пишет газета «Коммерсантъ». Обычно изучение материалов занимает десять дней, указывает издание.

«Мы полагали, что в Генпрокуратуре не станут в них вчитываться, быстро утвердив обвинение. Но в Генпрокуратуре отнеслись к этому вопросу ответственно, потратив все 30 дней, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом для сложных и с большим объемом дел», — сказал адвокат Меня Мурад Мусаев.

По словам адвоката другого фигуранта дела, бывшего первого заместителя председателя правительства Ивановской области Павла Конькова, Анны Котковой, обвиняемые завершили ознакомление с материалами дела еще в конце января.

«Но о том, что в прокуратуре серьезно отнеслись к их изучению, стало ясно по истечении десятидневного срока с момента поступления материалов в надзорное ведомство», — сообщила защитник. О том, что Генпрокуратура затратит на их изучение месяц, она и ее подзащитный узнали во время заседания суда 25 февраля, на котором рассматривалось продление срока домашнего ареста, добавила Коткова.

Газета отмечает, что срок давности по делу Меня истекает в 20-х числах апреля, из-за чего никто из обвиняемых реальный срок не получит.

Кроме Меня и Конькова по делу проходит также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Они обвиняются в растрате. По версии следствия, Мень, являвшийся губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 год, Коньков и Гришин весной 2011 года растратили 700 млн руб., выделенные на развитие малого предпринимательства.

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Мень, считает СК, вступил в сговор с бенефициарами группы компаний ПРОДО и попросил Минфин дать региону кредит в размере 1 млрд руб. под 2,2% годовых. После этого он инициировал поправки в закон, предусматривавшие выделение 700 млн руб. Фонду поддержки малого предпринимательства (его по совместительству возглавлял Коньков). Гришин и генеральный директор входящей в группу ПРОДО компании «ПРОДО Менеджмент» Екатерина Семенова (она покинула страну и была объявлена в розыск), в свою очередь, оформили заявку на получение этих денег ОАО «Ивановский бройлер». После этого деньги были перечислены другим предприятиям группы ПРОДО.

Меня задержали в ноябре прошлого года. Тогда Совет Федерации дал согласие на привлечение аудитора к уголовной ответственности по просьбе генерального прокурора Игоря Краснова. Фигуранты дела не признают себя виновными. По мнению бывшего ивановского губернатора, он мог стать жертвой оговора. В феврале суд продлил до 30 марта срок домашнего ареста Конькова и Гришина, а также срок действия запрета определенных действий, наложенный на Меня.

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