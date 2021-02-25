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Дело Михаила Меня ,  
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Суд продлил меру пресечения аудитору Счетной палаты Меню

Михаил Мень
Михаил Мень (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Басманный суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий до 30 марта 2021 года в отношении аудитора Счетной палаты и экс-главы Ивановской области Михаила Меня. Об этом РБК сообщила пресс-служба Басманного суда.

Мень занимал должность губернатора Ивановской области с 2005 по 2013 год. Затем в течение пяти лет он возглавлял Минстрой. В июне 2018-го его назначили аудитором Счетной палаты.

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Михаил Мень

Меня задержали в ноябре прошлого года. По версии следствия, он руководил хищениями, организованными правительством Ивановской области совместно с бенефициарами группы «Продо». «Продо» — крупный производитель мяса птицы, колбас, мясных полуфабрикатов и молочных продуктов. Предприятие в 2004 году основала подконтрольная Роману Абрамовичу компания Millhouse Caplital.

Меню предъявили обвинение в присвоении или растрате 700 млн руб. из бюджета Ивановской области (ч. 4 ст. 160 УК).

Сам Мень считает, что его могли оговорить.

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