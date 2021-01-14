Обвиненный в хищениях аудитор Михаил Мень заразился коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 73,8 (+0,27) Инвестиции, 12:26
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 89,65 (-0,14) Инвестиции, 12:26
Московские девелоперы получили рекордную выручку от продажи новостроек Недвижимость, 15:12 В Кении обнаружили 16 новых видов коронавируса Общество, 15:11 Forbes сообщил о появлении в мире нового миллиардера Финансы, 15:08 В США появился первый криптобанк федерального уровня Крипто, 15:07 Почему умный дом — необходимость, а не роскошь РБК Стиль и LG ThinQ, 14:58 Член палаты представителей пообещала поднять вопрос об импичменте Байдену Политика, 14:57 Прибыль владельца Uniqlo выросла на 23% из-за продаж домашней одежды Бизнес, 14:48 АвтоВАЗ впервые показал прототип новой «Нивы» Авто, 14:47 Дюкова утвердили кандидатом в исполком УЕФА Спорт, 14:46 Привившимся жителям Сахалина выдадут бейджи и разрешат не носить маски Общество, 14:33 Квадратный метр в новостройках Москвы подорожал на ₽40 тыс. в 2020 году Недвижимость, 14:32 Вакцинация российских спортсменов от коронавируса будет добровольной Спорт, 14:31 Как возвратиться в офис из удаленки РБК и СберМаркет, 14:29 Игры с чистой совестью: как выручить $3,4 млн, приучая малышей к планшету Pro, 14:29
Дело Михаила Меня ,  
0 

Обвиненный в хищениях аудитор Михаил Мень заразился коронавирусом

Мурад Мусаев и Михаил Мень во время рассмотрения ходатайства о продлении запрета определённых действий
Мурад Мусаев и Михаил Мень во время рассмотрения ходатайства о продлении запрета определённых действий (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень, которого обвиняют в крупных хищениях, не смог дать показания в суде, поскольку заразился коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение его адвоката Мурада Мусаева. Защитник добавил, что многие следственные действия провели в отсутствие Меня. Адвокат и его подзащитный уже начали ознакомление с материалами дела.

Аудитору продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 февраля, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Video

Совет Федерации 18 ноября разрешил арестовать Меня по представлению генпрокурора Игоря Краснова. Аудитору вменяют хищение 700 млн руб. из бюджета Ивановской области. По версии следствия, Мень совершил это преступление в 2011 году, когда возглавлял регион.

Следователи полагают, что Мень руководил хищениями, которые организовали чиновники правительства Ивановской области и бенефициары группы «Продо» — предприятия, основанного в 2004 году инвестиционной компанией Millhouse Caplital, подконтрольной Роману Абрамовичу. Это один из крупнейших производителей мяса птицы, колбас, а также мясных полуфабрикатов и молочных продуктов.

По версии следствия, бенефициары компании знали, что государство намерено выделить кредиты нескольким субъектам, чтобы частично покрыть дефицит региональных бюджетов. Тогда они создали преступную группу, чтобы тоже получить такой кредит от Министерства финансов. Полученные руководством области деньги должны были поступить компании «Ивановский бройлер», которым до сентября 2011 года полностью владело «Продо». Деньги предприятию выделили через областной Фонд поддержки малого предпринимательства.

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Избрание меры пресечения Михаилу Меню. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Выступая перед с Совфедом с представлением о задержании Меня, генпрокурор пояснил, что, хотя подписи ставил первый заместитель экс-главы Ивановской области Павел Коньков, сам Мень на тот момент был на рабочем месте.

19 ноября Басманный районный суд Москвы избрал Меню меру пресечения в виде запрета покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок, а также общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом.

Михаил Мень уголовное дело Ивановская область коронавирус суд Счетная палата
Материалы по теме
От «Денискиных рассказов» до министра. Чем известен Михаил Мень
Общество
Хозяйку частного дома престарелых под Тюменью арестовали по делу о пожаре
Общество
СК обвинил Навального в мошенничестве с пожертвованиями
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter