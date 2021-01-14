Обвиненный в хищениях аудитор Михаил Мень заразился коронавирусом

Мурад Мусаев и Михаил Мень во время рассмотрения ходатайства о продлении запрета определённых действий (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень, которого обвиняют в крупных хищениях, не смог дать показания в суде, поскольку заразился коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение его адвоката Мурада Мусаева. Защитник добавил, что многие следственные действия провели в отсутствие Меня. Адвокат и его подзащитный уже начали ознакомление с материалами дела.

Аудитору продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий до 28 февраля, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Video

Совет Федерации 18 ноября разрешил арестовать Меня по представлению генпрокурора Игоря Краснова. Аудитору вменяют хищение 700 млн руб. из бюджета Ивановской области. По версии следствия, Мень совершил это преступление в 2011 году, когда возглавлял регион.

Следователи полагают, что Мень руководил хищениями, которые организовали чиновники правительства Ивановской области и бенефициары группы «Продо» — предприятия, основанного в 2004 году инвестиционной компанией Millhouse Caplital, подконтрольной Роману Абрамовичу. Это один из крупнейших производителей мяса птицы, колбас, а также мясных полуфабрикатов и молочных продуктов.